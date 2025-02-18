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Мелони считает отправку войск в Украину "наименее эффективным" способом обеспечить мир, - AFP

Вторник 18 февраля 2025 17:30
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Мелони считает отправку войск в Украину "наименее эффективным" способом обеспечить мир, - AFP Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони имеет сомнения относительно отправки иностранных войск в Украину. По ее мнению, миротворческая миссия, мол, может не иметь большого успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой информагентство AFP.

По источникам агентства, сомнения относительно целесообразности отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии Мелони выразила после поездки в Париж. Там итальянский премьер участвовала в "экстренном" саммите европейских лидеров по обороноспособности Европы и войне в Украине.

Мелони, по словам AFP, назвала отправку войск в Украину "самым сложным и наименее эффективным" способом обеспечить мир.

Кроме того, премьер Италии подчеркнула важность привлечения США к любым дискуссиям по Украине и безопасности в Европе.

Миротворческая миссия в Украине

Ранее The Washington Post. писало, что европейские страны могут отправить в Украину от 25 до 30 тысяч солдат в составе миротворческой миссии. Такая численность потенциального военного контингента, по данным издания, была раскрыта в ответах на письмо США, где они просили европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Киева.

По словам Владимира Зеленского, на данный момент Украине уже удалось существенно продвинуться в вопросе создания контингента иностранных военнослужащих на своей территории. Президент уверен, что вопрос иностранного контингента в Украине может стать первым шагом к созданию общей европейской армии.

Впрочем европейские страны пока осторожны с заявлениями об отправке своих военных в Украину. Великобритания и Швеция готовы присоединиться к миротворческой миссии в Украине, если потребуется.

В то же время Франция и Испания говорят, что вести разговоры об отправке миротворцев в Украину пока рано. Страны хотят обеспечить прежде всего устойчивый мир для предотвращения повторной агрессии России.

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