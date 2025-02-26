Гарантии безопасности для Украины нужно реализовать в контексте НАТО, - Мелони

Прочного мира между Украиной и Россией можно добиться только при помощи гарантий безопасности. Их необходимо реализовать в контексте НАТО.

Она отметила, что адекватные гарантии безопасности для Украины необходимы, чтобы война не повторилась, а европейские страны, которые ощущают угрозу, могли чувствовать себя в безопасности.

"Я всегда говорила и считаю, что эти гарантии безопасности должны быть реализованы в контексте НАТО, потому что я думаю, что это лучшая основа для обеспечения мира, который не будет ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска, что Европа может вернуться в драму войны", - добавила премьер.

При этом Мелони уточнила, что считает другие варианты гарантий безопасности "более сложными и, откровенно говоря, менее эффективными".