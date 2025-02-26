Гарантии безопасности для Украины нужно реализовать в контексте НАТО, - Мелони
Прочного мира между Украиной и Россией можно добиться только при помощи гарантий безопасности. Их необходимо реализовать в контексте НАТО.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
Она отметила, что адекватные гарантии безопасности для Украины необходимы, чтобы война не повторилась, а европейские страны, которые ощущают угрозу, могли чувствовать себя в безопасности.
"Я всегда говорила и считаю, что эти гарантии безопасности должны быть реализованы в контексте НАТО, потому что я думаю, что это лучшая основа для обеспечения мира, который не будет ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска, что Европа может вернуться в драму войны", - добавила премьер.
При этом Мелони уточнила, что считает другие варианты гарантий безопасности "более сложными и, откровенно говоря, менее эффективными".
Позиция Мелони по гарантиям безопасности
Напомним, последнее время лидеры некоторых стран Европы обсуждают возможность отправки войск в Украину после того, как будет установлен режим прекращения огня. В частности, министр финансов Франции Эрик Ломбард заявлял, что ряд стран Европы готов к размещению контингента на украинской территории.
При этом, по данным AFP, премьер Италии Джорджа Мелони называла отправку миротворцев в Украину "самым сложным и наименее эффективным" вариантом обеспечения мира.
По ее мнению, в любых обсуждениях насчет Украины должны участвовать США.
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