Гарантії безпеки для України потрібно реалізувати в контексті НАТО, - Мелоні
Міцного миру між Україною і Росією можна досягти тільки за допомогою гарантій безпеки. Їх необхідно реалізувати в контексті НАТО.
Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Вона зазначила, що адекватні гарантії безпеки для України необхідні, щоб війна не повторилася, а європейські країни, які відчувають загрозу, могли почуватися в безпеці.
"Я завжди говорила і вважаю, що ці гарантії безпеки мають бути реалізовані в контексті НАТО, тому що я думаю, що це найкраща основа для забезпечення миру, який не буде ні крихким, ні тимчасовим, щоб більше не було ризику, що Європа може повернутися в драму війни", - додала прем'єр.
При цьому Мелоні уточнила, що вважає інші варіанти гарантій безпеки "більш складними і, відверто кажучи, менш ефективними".
Позиція Мелоні щодо гарантій безпеки
Нагадаємо, останнім часом лідери деяких країн Європи обговорюють можливість відправки військ в Україну після того, як буде встановлено режим припинення вогню. Зокрема, міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявляв, що низка країн Європи готова до розміщення контингенту на українській території.
При цьому, за даними AFP, прем'єр Італії Джорджа Мелоні називала відправку миротворців в Україну "найскладнішим і найменш ефективним" варіантом забезпечення миру.
На її думку, у будь-яких обговореннях щодо України мають брати участь США.
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