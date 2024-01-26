Гарантии безопасности. Украина и Франция обсудили ключевые элементы документа

Украина и Франция на очередных переговорах по двустороннему соглашению безопасности перешли к прямой проработке проекта, и обменялись позициями по ключевым элементам документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Украинскую переговорную группу в беседе с французской стороной возглавил заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква.

Отмечается, что очередной раунд переговоров с Парижем по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности состоялся во исполнение договоренностей президентов обеих стран, достигнутых во время телефонного разговора лидеров 18 января.

"В ходе переговоров стороны перешли к непосредственной проработке проекта соответствующего соглашения и обменялись позициями по ключевым элементам документа", - говорится в заявлении.

Кроме того, стороны согласовали график дальнейших двусторонних переговоров на ближайшее время.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) в начале июля 2023 года утвердили декларацию, которая обещает предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединилось более 30 государств.

Также ряд стран начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией начались 17 ноября прошлого года.

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Британия стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной. Это соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

В середине января посол Канады в Украине Наталья Цмоц заявила, что Оттава направила в Офис президента Украины проект соглашения о сотрудничестве безопасности между странами. Ожидается, что документ о "заверениях безопасности - security assurances" должны согласовать через несколько недель.

17 января президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Париж планирует подписать с Украиной соглашение по безопасности, как это сделала Британия. Работу над документом уже завершают.

Тогда же французский президент заявил о намерении в феврале посетить Украину с официальным визитом. В частности, во время визита ожидается подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между странами.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 18 января заявил, что есть уже ряд стран, которые хотят подписать соглашение с Украиной о гарантиях безопасности. По его словам, пример Британии вдохновил государства.

Ранее этого руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что договор о безопасности с США будет особенным, и будет иметь больше пунктов.

На днях президент Зеленский провел телефонные переговоры со словенским коллегой Наташей Пирц Мусар. Стороны, в частности, обсудили начало работы над гарантиями безопасности.