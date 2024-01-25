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Зеленский обсудил с президентом Словении начало переговоров по гарантиям безопасности

Четверг 25 января 2024 18:45
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Зеленский обсудил с президентом Словении начало переговоров по гарантиям безопасности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со словенским коллегой Наташей Пирц Мусар. Обсудили начало работы над гарантиями безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

О чём говорили:

  • президент поздравил Словению с началом непостоянного членства в Совете Безопасности ООН. Выразил надежду на поддержку Украины со стороны словенской делегации;
  • подняли вопросы сотрудничества стран в рамках Формулы мира. В частности, президент Украины приветствовал участие словенского представителя в 4-й встрече на уровне советников в Давосе, а также пригласил Словению быть среди участников первого Глобального саммита мира.

"Отметил присоединение Словении к вильнюсской декларации G7, пообщались о начале работы над двусторонним документом по гарантиям безопасности в рамках этой декларации", - добавляет президент.

  • Зеленский рассказал коллеге об актуальных оборонных потребностях Украины и поблагодарил за уже оказанную помощь.

"Словения приняла участие в создании реабилитационных центров в Харькове и Житомирской области, а также в реконструкции больницы в Изюме", - рассказал Зеленский.

Помощь Словении Украине

В соответствии с соглашением, которое было подписано ещё 4 декабря 2023 года в Любляне, Словения предоставит Украине 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование.

В ноябре Любляна заявила о готовности выделить гранты до 5 миллионов евро на инфраструктурные объекты в рамках помощи по восстановлению нашей страны.

Как рассказывало ранее Defense News, Словения, в вопросах оборонной поддержки Украины, предпочитает "держать большинство деталей в тайне". Среди крупнейших известных примеров помощи можно назвать поставки десятков боевых машин пехоты BVP M80A в прошлом году.

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