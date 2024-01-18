Кулеба о гарантиях: не буду раскрывать секрет, пример Британии вдохновил страны на соглашения

Есть уже ряд стран, которые хотят подписать соглашение с Украиной по гарантиям безопасности.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Есть такие уже страны (которые хотят подписать соглашение по гарантиям безопасности, ред.). Не буду раскрывать сюрприз, но надо признать, что британский пример вдохновил ряд стран на переговоры по такой договоренности и на то, чтобы делать такую договоренность более мощной, чем они планировали изначально", - заявил он.

По словам министра, заключенное с Лондоном соглашение важно не только само по себе, но и потому, что дало "мощный импульс другим".

"Уверяю, что вскоре вы увидите новые подписания", - заявил Кулеба.

Он добавил, что ему известно содержание анонсированного соглашения между Украиной и Францией.

"Но давайте дождемся событий, когда они состоятся. Франция за эти два года продемонстрировала, что она твердо стоит на стороне Украины", - сказал министр.

Соглашение по безопасности между Британией и Украиной

12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Британия стала первой страной, которая подписала подобное соглашение с Украиной.

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

Более подробно о документе - в материале РБК-Украина.

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