Канада передала Украине проект соглашения о "заверениях в безопасности", - посол

Канада направила в Офис президента Украины проект соглашения о сотрудничестве по безопасности между странами. Ожидается, что документ о "заверениях в безопасности - security assurances" должны согласовать через несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Канады в Украине Наталки Цмоц " Европейской правде ".

По словам дипломата, соответствующую копию проекта соглашения канадская сторона переслала заместителю руководителя ОПУ Игорю Жовкве в прошлую пятницу с целью "начать более детальные переговоры, чтобы через несколько недель закончить переговоры" между странами.

Посол уточнила, что по мнению Оттавы, это должно быть не "гарантии безопасности", а соглашение о "заверениях в безопасности - security assurances". Однако в данном термине Цмоц не видит проблем.

Также дипломат отметила, что такой подход является общим для стран-членов "Большой семерки", и принятие подобного соглашения о безопасности будет соответствовать договоренностям лидеров двух стран.

Цмоц рассказала, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо в сентябре 2023 года во время визита украинского президента Владимира Зеленского заявил, что "Канада стремится изложить на бумаге свои обязательства по многолетней поддержке - чтобы Украина была уверена в предсказуемости такой поддержки в будущем".

Подписание соглашения с Британией

В прошлую пятницу, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности.

Это соглашение будет действовать в течение 10 лет. Если Украина в течение этого периода времени вступит в НАТО, стороны примут отдельное решение о будущем статусе гарантий.

Подробнее о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины - читайте в нашем материале.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября 2023 года.

Вчера, 14 января, президент Зеленский заявил, что Украина обсуждает гарантии безопасности с Румынией. Для этого за образец заключили соглашение с Британией.

Добавим, несколько дней назад посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты начали с Офисом президента Украины и правительством дискуссии о двусторонних обязательствах по безопасности. Были проведены две встречи, и ожидаются новые.