Гарантії безпеки. Україна і Франція оговорили ключові елементи документа

Україна та Франція на чергових переговорах щодо двосторонньої безпекової угоди перейшли до прямого опрацювання проекту, та обмінялися позиціями по ключових елементах документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Українську переговорну групу у бесіді з французькою стороною очолив заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква.

Зазначається, що черговий раунд переговорів із Парижем стосовно укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій відбувся на виконання домовленостей президентів обох країн, досягнутих під час телефонної розмови лідерів 18 січня.

"Під час переговорів сторони перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту відповідної угоди та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа", - йдеться в заяві.

Крім того, сторони узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) на початку липня 2023 року затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 держав.

Також низка країн розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада минулого року.

12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною. Ця угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.

В середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Оттава надіслала в Офіс президента України проект угоди про безпекову співпрацю між країнами. Очікується, що документ про "безпекові запевнення - security assurances" мають погодити за кілька тижнів.

17 січня президент Франції Еммануель Макрон на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Париж планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробила Британія. Роботу над документом уже завершують.

Тоді ж французький президент заявив про намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом. Зокрема під час візиту очікується підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між країнами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 18 січня заявив, що є вже низка країн, які хочуть підписати угоду з Україною щодо гарантій безпеки. За його словами, приклад Британії надихнув держави.

Раніше цього керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що безпековий договір зі США буде особливим, та матиме більше пунктів.

Додамо, днями президент Зеленський провів телефонні переговори зі словенським колегою Наташею Пірц Мусар. Сторони, зокрема, обговорили початок роботи над безпековими гарантіями.