Умеров провел в Европе еще один раунд переговоров по мирному соглашению: что известно
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что гарантии безопасности должны обеспечить длительную защиту как Украине, так и Евросоюзу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рустема Умерова в Telegram.
Он рассказал, что сегодня, 3 декабря, провел встречу с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Великобритании. Кроме того, присутствовали и представители ЕС и НАТО.
Умеров отметил, что рассказал коллегам о ходе переговоров в Женеве и Флориде. Он также отметил необходимость того, чтобы Европа "оставалась активным участником" этого процесса, в том числе в формировании будущих гарантий безопасности.
"Должны вместе наработать такую рамку гарантий безопасности, которая будет реальной и действенной - как для долгосрочной безопасности Украины, так и всей Европы", - подчеркнул секретарь СНБО.
Мирный план США
Напомним, 2 декабря спецпосланник США Стив Уиткофф с зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером прибыли в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Основной темой встречи стала последняя версия мирного плана для Украины.
Встреча состоялась после двух дней переговоров во Флориде между украинскими и американскими чиновниками, а также после визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию.
Две недели назад американцы представили Киеву мирный план из 28 пунктов, который многие аналитики назвали не просто выгодным для Москвы, а даже условиями капитуляции Украины.
С тех пор состоялись переговоры между США и Украиной в Женеве и во Флориде, во время которых дипломаты доработали этот мирный план.
Однако перед встречей в Москве фактически признали, что не заинтересованы в прекращении войны, ведь Кремль настаивает на "достижении целей" так называемой "СВО".
Уже после встречи в Кремле рассказали подробности переговоров Виткоффа и Путина заявив, что обсуждалась суть плана, а не конкретные предложения.
Также российская сторона утверждает, что Путин провел "очень полезные" переговоры с посланцами США, однако они не смогли достичь согласия относительно плана прекращения войны в Украине.