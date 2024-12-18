Гарантии безопасности и не только. Зеленский рассказал, что хочет обсудить в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в Брюссель хочет обсудить вопросы гарантий безопасности для Украины. Также одной из тем обсуждений станут поставки ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства перед переговорами с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Я думаю, что это очень хорошая возможность поговорить о гарантиях безопасности для Украины и сегодня, и завтра", - отметил Зеленский, комментируя свой визит в Брюссель.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы у Украины с партнерами была общая позиция на счет того, как обезопасить Украину, как укрепить Украину, украинцев, и, конечно, сделать сильнее украинскую армию.

Также, как добавил президент, важным вопросом станет усиление противовоздушной обороны Украины, будет обсуждаться необходимое для этого количество систем.