Гарантії безпеки і не тільки. Зеленський розповів, що хоче обговорити в Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час свого візиту до Брюсселя хоче обговорити питання гарантій безпеки для України. Також однією з тем обговорень стануть поставки ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української держави перед переговорами з генсеком НАТО Марком Рютте.

"Я думаю, що це дуже гарна можливість поговорити про гарантії безпеки для України і сьогодні, і завтра", - зазначив Зеленський, коментуючи свій візит до Брюсселя.

Він підкреслив, що дуже важливо, щоб в України з партнерами була спільна позиція щодо того, як убезпечити Україну, як зміцнити Україну, українців, і, звісно, зробити сильнішою українську армію.

Також, як додав президент, важливим питанням стане посилення протиповітряної оборони України, буде обговорюватися необхідна для цього кількість систем.