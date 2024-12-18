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Зеленский прибыл в Брюссель и анонсировал встречи с лидерами ряда стран

Брюссель, Среда 18 декабря 2024 18:39
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Зеленский прибыл в Брюссель и анонсировал встречи с лидерами ряда стран Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 декабря, прибыл в Брюссель. Он планирует встретиться с лидерами и премьерами семи стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Сейчас - в Брюсселе. Впереди важные переговоры с нашими европейскими партнерами", - написал Зеленский.

По его словам, Европа нужна сильная позиция для справедливого мира между Украиной и Россией. И вопрос завершения войны требует скоординированной и эффективной работы европейских стран.

Зеленский уточнил, что на визит у него запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии,

Также глава украинского государства проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главой Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как добавил Зеленский, запланировано его участие в заседании Европейского совета.

Визит Зеленского в Брюссель

Напомним, 13 декабря Reuters сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря посетит Брюссель для встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС.

Уже 16 декабря такой визит подтвердила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Сам Зеленский рассказал, что во время визита хочет обсудить вопрос дальнобойных возможностей для Украины, а также инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

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