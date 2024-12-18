Зеленский прибыл в Брюссель и анонсировал встречи с лидерами ряда стран

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 декабря, прибыл в Брюссель. Он планирует встретиться с лидерами и премьерами семи стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

"Сейчас - в Брюсселе. Впереди важные переговоры с нашими европейскими партнерами", - написал Зеленский.

По его словам, Европа нужна сильная позиция для справедливого мира между Украиной и Россией. И вопрос завершения войны требует скоординированной и эффективной работы европейских стран.

Зеленский уточнил, что на визит у него запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии,

Также глава украинского государства проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главой Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как добавил Зеленский, запланировано его участие в заседании Европейского совета.