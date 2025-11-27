"Сначала сделка": США выставили условие по гарантиям безопасности для Украины, - Politico

Соединенные Штаты хотят в первую очередь заключить мирную сделку, прежде чем согласится на какие-либо гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам евродипломата и еще одного человека, именно это условие стало ключевым в американских предложениям Киеву на прошлой неделе.

Так, во вторник, госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с европейским чиновниками заявил, что президент Дональд Трамп договорится о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, но позже.

Другой евродипломат сообщил, что Рубио сказал о гарантиях безопасности для Украины во время переговоров в Женеве. Однако он не вдавался в подробности и не повторял это предложение во время телефонного разговора с британцами и французами.

Также глава Госдепа упомянул в общих чертах несколько других вопросов, которые нужно решить после заключения сделки. Как пишет Politico, европейцы подразумевали вопрос территорий и замороженные активы РФ.

Белый дом в свою очередь настаивает, что любой мирный план будет иметь гарантии безопасности.

"Администрация Трампа неоднократно заявляла, как публично, так и в частном порядке, что любая сделка должна обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины", - заявила заместитель спикера Белого дома Анна Келли.

Госдепартамент США не ответил на запрос Politico о комментарии.

Также издание пишет, что в четверг Рубио сказал своим европейским коллегам, что США не рассматриваются как справедливый посредник на переговорах. Причина в том, что Вашингтон одновременно оказывает военную помощь Украине и вводит санкции против России.

Говоря в целом о мирном плане, некоторые европейские страны опасаются, что администрация Трампа склонит чашу весов в сторону России.

"Ни слова о правах человека, гуманитарном плане, международном праве или принципах. Это создает новую европейскую "архитектуру безопасности", полную дыр", - добавил третий евродипломат.