"Сначала сделка": США выставили условие по гарантиям безопасности для Украины, - Politico
Соединенные Штаты хотят в первую очередь заключить мирную сделку, прежде чем согласится на какие-либо гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам евродипломата и еще одного человека, именно это условие стало ключевым в американских предложениям Киеву на прошлой неделе.
Так, во вторник, госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с европейским чиновниками заявил, что президент Дональд Трамп договорится о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, но позже.
Другой евродипломат сообщил, что Рубио сказал о гарантиях безопасности для Украины во время переговоров в Женеве. Однако он не вдавался в подробности и не повторял это предложение во время телефонного разговора с британцами и французами.
Также глава Госдепа упомянул в общих чертах несколько других вопросов, которые нужно решить после заключения сделки. Как пишет Politico, европейцы подразумевали вопрос территорий и замороженные активы РФ.
Белый дом в свою очередь настаивает, что любой мирный план будет иметь гарантии безопасности.
"Администрация Трампа неоднократно заявляла, как публично, так и в частном порядке, что любая сделка должна обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины", - заявила заместитель спикера Белого дома Анна Келли.
Госдепартамент США не ответил на запрос Politico о комментарии.
Также издание пишет, что в четверг Рубио сказал своим европейским коллегам, что США не рассматриваются как справедливый посредник на переговорах. Причина в том, что Вашингтон одновременно оказывает военную помощь Украине и вводит санкции против России.
Говоря в целом о мирном плане, некоторые европейские страны опасаются, что администрация Трампа склонит чашу весов в сторону России.
"Ни слова о правах человека, гуманитарном плане, международном праве или принципах. Это создает новую европейскую "архитектуру безопасности", полную дыр", - добавил третий евродипломат.
Мирный план США и гарантии безопасности
Напомним, недавно США представили Украине новый мирный план по завершению войны, который состоял из 28 пунктов.
Согласно плану, Украина должна была выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.
Более того, от Киева требовался отказ от НАТО, а от Альянса - никогда не принимать Украину в военный блок.
Но как писало Axios, помимо основного документа, Киеву передали еще один. В нем как раз шла речь о гарантиях безопасности по аналогии НАТО.
В частности, что в случае нового нападения России, США и Европа будут обязаны отреагировать, включая возможное применение военной силы. Такие гарантии, если верить Axios, Вашингтон намерен предоставить на 10 лет с возможностью продления.
Стоит отметить, что учитывая выгодность первоначального плана России, в воскресенье 23 ноября, в Женеве была организована экстренная встреча делегаций США, Украины и Европы, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.
По данным FT, план сократился с 28 до 19 пунктов. Хотя лично президент США Дональд Трамп сутками ранее намекнул, что план сократился до 22 пунктов.
Кроме того, он опроверг информацию о том, что ставил дедлайн заключить мирную сделку до 27 ноября.