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Галущенко рассказал, как обстрелы повлияют на подготовку к следующему отопительному сезону

Суббота 06 апреля 2024 23:51
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Галущенко рассказал, как обстрелы повлияют на подготовку к следующему отопительному сезону Фото: Украина подготовится к отопительному сезону несмотря на обстрелы РФ (t.me/Denys_Shmygal)
Автор: Валерий Савицкий

Подготовка Украины к следующему отопительному сезону зависит от масштаба дальнейших атак и ударов россиян.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Министр уточнил, что подготовка к следующему отопительному сезону зависит даже не от самого факта атак, а от их влияния на энергетическую систему, "поскольку не все атаки могут достичь цели".

"Сейчас я вам скажу так, мы безусловно подготовимся к следующей зиме и пройдем ее", - подчеркнул Галущенко.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины

22 марта Россия осуществила самую масштабную атаку на энергетику Украины за все время войны. В частности, были повреждены дамба и технические помещения Днепровской ГЭС в Запорожье.

Также военные агрессора полностью разрушили Змиевскую ТЭС в Харьковской области.

Галущенко назвал атаку 22 марта самой массовой с начала войны. Компания ДТЭК потеряла около 80% мощностей энергогенерации.

Однако в Минэнерго не рассматривают повышение тарифов на электроэнергию для населения.

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