Галущенко рассказал, как обстрелы повлияют на подготовку к следующему отопительному сезону
Подготовка Украины к следующему отопительному сезону зависит от масштаба дальнейших атак и ударов россиян.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Министр уточнил, что подготовка к следующему отопительному сезону зависит даже не от самого факта атак, а от их влияния на энергетическую систему, "поскольку не все атаки могут достичь цели".
"Сейчас я вам скажу так, мы безусловно подготовимся к следующей зиме и пройдем ее", - подчеркнул Галущенко.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины
22 марта Россия осуществила самую масштабную атаку на энергетику Украины за все время войны. В частности, были повреждены дамба и технические помещения Днепровской ГЭС в Запорожье.
Также военные агрессора полностью разрушили Змиевскую ТЭС в Харьковской области.
Галущенко назвал атаку 22 марта самой массовой с начала войны. Компания ДТЭК потеряла около 80% мощностей энергогенерации.
Однако в Минэнерго не рассматривают повышение тарифов на электроэнергию для населения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.