Галущенко рассказал, как обстрелы повлияют на подготовку к следующему отопительному сезону

Фото: Украина подготовится к отопительному сезону несмотря на обстрелы РФ (t.me/Denys_Shmygal)

Подготовка Украины к следующему отопительному сезону зависит от масштаба дальнейших атак и ударов россиян.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.