ua en ru
Нд, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Галущенко розповів, як обстріли вплинуть на підготовку до наступного опалюваного сезону

Субота 06 квітня 2024 23:51
UA EN RU
Галущенко розповів, як обстріли вплинуть на підготовку до наступного опалюваного сезону Фото: Україна підготується до опалювального сезону попри обстріли РФ (t.me/Denys_Shmygal)
Автор: Валерій Савицький

Підготовка України до наступного опалювального сезону залежить від масштабу наступних атак і ударів росіян.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Міністр уточнив, що підготовка до наступного опалювального сезону залежить навіть не від самого факту атак, а від їхнього впливу на енергетичну систему, "бо не всі атаки можуть досягти мети".

"Зараз я вам скажу так, ми безумовно підготуємось до наступної зими та пройдемо її", - підкреслив Галущенко.

Удари по енергетичній інфраструктурі України

22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за весь час війни. Зокрема були пошкоджені дамба і технічні приміщення Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Також військові агресора повністю зруйнували Зміївську ТЕС у Харківській області.

Галущенко назвав атаку 22 березня наймасовішою з початку війни. Компанія ДТЕК втратила близько 80% потужностей енергогенерації.

Водночас у Міненерго не розглядають зростання тарифів на електроенергію для населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: для контрнаступу в нас немає снарядів, тільки для захисту
Зеленський: для контрнаступу в нас немає снарядів, тільки для захисту
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС