Галущенко розповів, як обстріли вплинуть на підготовку до наступного опалюваного сезону

Підготовка України до наступного опалювального сезону залежить від масштабу наступних атак і ударів росіян.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Міністр уточнив, що підготовка до наступного опалювального сезону залежить навіть не від самого факту атак, а від їхнього впливу на енергетичну систему, "бо не всі атаки можуть досягти мети". "Зараз я вам скажу так, ми безумовно підготуємось до наступної зими та пройдемо її", - підкреслив Галущенко.