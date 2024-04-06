Галущенко розповів, як обстріли вплинуть на підготовку до наступного опалюваного сезону
Підготовка України до наступного опалювального сезону залежить від масштабу наступних атак і ударів росіян.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Міністр уточнив, що підготовка до наступного опалювального сезону залежить навіть не від самого факту атак, а від їхнього впливу на енергетичну систему, "бо не всі атаки можуть досягти мети".
"Зараз я вам скажу так, ми безумовно підготуємось до наступної зими та пройдемо її", - підкреслив Галущенко.
Удари по енергетичній інфраструктурі України
22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за весь час війни. Зокрема були пошкоджені дамба і технічні приміщення Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.
Також військові агресора повністю зруйнували Зміївську ТЕС у Харківській області.
Галущенко назвав атаку 22 березня наймасовішою з початку війни. Компанія ДТЕК втратила близько 80% потужностей енергогенерації.
Водночас у Міненерго не розглядають зростання тарифів на електроенергію для населення.
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