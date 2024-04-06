Галущенко назвал цель ударов РФ по энергетике в Украине
Россияне постоянно обстреливали Украину в течение зимы, однако удар 22 марта стал самым массовым с начала войны.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"На самом деле, мы ожидали ударов по энергосистеме. Но масштаб того удара 22 марта, он в разы больше, если сравнивать все предыдущие удары. Это самый масштабный удар по энергетике с начала войны", - пояснил министр.
Он отметил, что россияне не остановились, а продолжали атаковать Украину постоянно, однако ранее, по словам министра, они действовали более локально.
"Они не останавливались. Они зимой постоянно атаковали энергетику, но били более локально, выбирая определенные регионы, чтобы оставить их без света. Сегодня они просто масштабировали эти атаки на все государство, чтобы достичь тотального блэкаута", - подчеркнул Галущенко.
Воздушные удары РФ по Украине
Войска РФ практически ежедневно наносят удары по Украине. Оккупанты активно применяют "Шахеды", а также в последнее время все чаще прибегают к массированным ракетным ударам по Украине.
В частности, 21 марта после более чем месячного перерыва страна-агрессор нанесла массированный ракетный удар по Украине, что привело к разрушениям в Киеве.
Уже на следующий день, 22 марта, Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику Украины за все время войны. Тогда под удар попала ДнепроГЭС в Запорожье.
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