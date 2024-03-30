Россияне уничтожили Змиевскую ТЭС. Минэнерго обещает помочь с восстановлением

Во время масштабного ракетного обстрела Украины 22 марта, Россия полностью разрушила Змиевскую теплоэлектростанцию в Харьковской области. Министерство энергетики обещает максимальное содействие в восстановлении стратегического объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПАО "Центрэнерго".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко посетил разрушенную ракетным ударом Змиевскую ТЭС. Во время визита, он пообещал содействовать восстановлению электростанции.

"Будем помогать максимально!", - сказал министр после того, как увидел масштабы разрушений после попаданий вражеских ракет.

Галущенко также добавил, что один на один с бедой коллектив Змиевской ТЭС не останется.

"Будем помогать через доноров. Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать!", - сказал глава Минэнерго.

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота отметил, что команда, которая смогла с нуля поднять Змиевскую ТЭС после предыдущих обстрелов и обеспечить успешное прохождение отопительного сезона, готова к новым вызовам.

"Люди шесть месяцев потратили на ремонт и сделали невозможное! И, конечно, когда мы увидели, что все это - напрасно, то могло сложиться впечатление, что руки опускаются. Но, не в этом коллективе, только не в "Центрэнерго"!", - сказал Гота.