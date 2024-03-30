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Россияне уничтожили Змиевскую ТЭС. Минэнерго обещает помочь с восстановлением

Харьковская область, Суббота 30 марта 2024 01:02
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Россияне уничтожили Змиевскую ТЭС. Минэнерго обещает помочь с восстановлением Фото: Змиевская теплоэлектростанция (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Во время масштабного ракетного обстрела Украины 22 марта, Россия полностью разрушила Змиевскую теплоэлектростанцию в Харьковской области. Министерство энергетики обещает максимальное содействие в восстановлении стратегического объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПАО "Центрэнерго".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко посетил разрушенную ракетным ударом Змиевскую ТЭС. Во время визита, он пообещал содействовать восстановлению электростанции.

"Будем помогать максимально!", - сказал министр после того, как увидел масштабы разрушений после попаданий вражеских ракет.

Галущенко также добавил, что один на один с бедой коллектив Змиевской ТЭС не останется.

"Будем помогать через доноров. Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать!", - сказал глава Минэнерго.

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота отметил, что команда, которая смогла с нуля поднять Змиевскую ТЭС после предыдущих обстрелов и обеспечить успешное прохождение отопительного сезона, готова к новым вызовам.

"Люди шесть месяцев потратили на ремонт и сделали невозможное! И, конечно, когда мы увидели, что все это - напрасно, то могло сложиться впечатление, что руки опускаются. Но, не в этом коллективе, только не в "Центрэнерго"!", - сказал Гота.

Масштабный обстрел энергетики Украины

22 марта российские военные обстреляли ракетами Украину и нанесли масштабный ущерб объектам энергетики.

В частности, агрессор разрушил Змиевскую ТЭС - одну из крупнейших в Харьковской области. Степень разрушения разная, от полной - до значительной. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования.

Кроме того, россияне ударили и повредили Днепровскую ГЭС в Запорожье.

В "Укрэнерго" назвали атаку на энергетику крупнейшей за весь период войны.

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