На Гаїті жертвами шторму "Лаура" стали п'ять чоловік

П'ятеро людей загинули в результаті тропічного шторму "Лаура", що обрушився на Гаїті. Загинули двоє чоловіків, дві жінки і 10-річна дівчинка.

Про це повідомляє міністерство комунікацій республіки.

У регіоні оголошено "червоний" рівень погодної небезпеки, організовані тимчасові укриття для нужденних і роздача масок для запобігання поширенню коронавирусной інфекції. Ведеться відновлення інфраструктури та доріг, які постраждали від удару шторму.

Watch the the colour change. #TTLaura pic.twitter.com/whdB4stS8u

Extreme flash flooding near St Vincent Bridge at Leogane, Haiti caused by #TTLaura pic.twitter.com/wYt5valhDe