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На Багамах шторм Ісаіас переріс в ураган

П'ятниця 31 липня 2020 09:25
На Багамах шторм Ісаіас переріс в ураган
Фото: ураган Ісаіас (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

Максимальна швидкість вітру урагану досягає 35,7 м/с

Поблизу берегів Багамських островів тропічний шторм Ісаіас переріс в ураган. Зараз він рухається на північний захід зі швидкістю 8 м/c.

Про це свідчать дані Національного центру по спостереженню за ураганами США.

Таким чином, шторм Ісаіас, який раніше сформувався в Атлантичному океані, переріс в ураган і зараз максимальна його швидкість вітру досягає 35,7 м/с.

"Попередження про ураган випущено для центральної частини і південно-сходу Багамських островів", - йдеться в повідомленні центру.

На Багамах шторм Ісаіас переріс в ураганФото: ураган Ісаіас (nhc.noaa.gov)

Нагадаємо, раніше влада Пуерто-Ріко ввела надзвичайний стан через наближення шторму.

Також раніше повідомлялося, у Мексиці через ураган "Ханна" загинули чотири людини і ще шестеро вважаються зниклими без вісті.

Крім того, ураган зруйнував фрагмент стіни, побудованої на кордоні США і Мексики для стримування нелегальної імміграції.

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