В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм Ісаіас

Фото: тропічний шторм Ісаіас (twitter.com.weatherchannel)

Наразі він знаходиться в 250 км на південь від пуерториканського порту Понсе

У Атлантичному океані сформувався новий тропічний шторм Ісаіас, який рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю близько 8,7 м/с. Влада Пуерто-Рико ввела надзвичайний стан через наближення шторму.

Про це свідчать дані Національного центру зі спостереження за ураганами США.

Як повідомляється, швидкість поривів вітру в межах тропічного шторму досягає 23 м / с. Наразі він знаходиться в 250 км на південь від пуерториканського порту Понсе.

Губернатор Пуерто-Рико Ванда Васкес перевела на посилений режим службу національну гвардію острова. Берегова охорона попередила про високий ризик затоплень прибережних зон.

Зазначимо, якщо швидкість вітру шторму Ісаіас досягне 33 м/с і більше, він буде класифікуватись як ураган.

Нагадаємо, у Мексиці через ураган "Ханна" загинули чотири людини та ще шестеро вважаються зниклими без вісті.

Президент США Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в штаті Техас через ураган "Ханна".

Також раніше повідомлялось, що ураган зруйнував фрагмент стіни, побудованої на кордоні США і Мексики для стримування нелегальної імміграції.