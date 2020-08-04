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Ураган Ісаіас досяг узбережжя США

Північна Кароліна, Вівторок 04 серпня 2020 15:00
Ураган Ісаіас досяг узбережжя США
Фото: наслідки урагану Ісаіас (1twitter.com.ABC13News)
Автор: Андрій Козловський

Наразі ураган рухається на північний схід США зі швидкістю близько 35 км/год

У США ураган першої категорії Ісаіас дістався узбережжя штату Північна Кароліна і накрив житлові квартали Оушн-Айл-Біч. Місцеві жителі заздалегідь закрили прибережні магазини і ресторани, а відпочивальники залишили пляжі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, ураган досяг узбережжя штату і наразі рухається на північний схід США зі швидкістю близько 35 км/год. Президент США Дональд Трамп назвав ураган Ісаіас "дуже серйозним".

Нагадаємо, вчора Трамп оголосив надзвичайний стан у Південній Кароліні.

Крім того, 30 липня влада Пуерто-Ріко ввела надзвичайний стан через наближення цього урагану.

Також РБК-Україна повідомляло, що поблизу берегів Багамських островів тропічний шторм Ісаіас переріс в ураган.

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