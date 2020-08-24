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На Гаити жертвами шторма "Лаура" стали пять человек

Гаити, Понедельник 24 августа 2020 04:34
На Гаити жертвами шторма "Лаура" стали пять человек
Фото: шторм "Лаура" (twitter.com/HaitiMania)
Автор: РБК-Украина

Погибли двое мужчин, две женщины и 10-летняя девочка

Пять человек погибли в результате тропического шторма "Лаура", обрушившегося на Гаити. Погибли двое мужчин, две женщины и 10-летняя девочка.

Об этом сообщает министерство коммуникаций республики.

В регионе объявлен "красный" уровень погодной опасности, организованы временные укрытия для нуждающихся и раздача масок для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ведется восстановление инфраструктуры и дорог, пострадавших от удара шторма.

Отметим, что тропический шторм, получивший имя "Лаура", сформировался в северной части Атлантического океана и движется в западном направлении, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). Согласно последним данным, шторм движется к Кубе.

Напомним, в июле у берегов Багамских островов тропический шторм Исаиас перерос в ураган.

Власти Пуэрто-Рико ввели чрезвычайное положение из-за приближения этого урагана.

В начале августа ураган Исаиас достиг США.

Также сообщалось, что в Мексике из-за урагана "Ханна" погибли четыре человека и еще шестеро считаются пропавшими без вести.

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