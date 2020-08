На Гаити жертвами шторма "Лаура" стали пять человек

Погибли двое мужчин, две женщины и 10-летняя девочка

Пять человек погибли в результате тропического шторма "Лаура", обрушившегося на Гаити. Погибли двое мужчин, две женщины и 10-летняя девочка.

Об этом сообщает министерство коммуникаций республики.

В регионе объявлен "красный" уровень погодной опасности, организованы временные укрытия для нуждающихся и раздача масок для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ведется восстановление инфраструктуры и дорог, пострадавших от удара шторма.

Watch the the colour change. #TTLaura pic.twitter.com/whdB4stS8u

Extreme flash flooding near St Vincent Bridge at Leogane, Haiti caused by #TTLaura pic.twitter.com/wYt5valhDe