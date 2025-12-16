В Гааге 35 стран подписали конвенцию о репарациях для Украины

Представители 35 государств подписали соответствующую конвенцию, предусматривающую деятельность комиссии на базе Совета Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятии.

По словам генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, создание Реестра убытков для Украины в 2023 году стало первым этапом международного механизма компенсации.

Вторым этапом станет деятельность Международной комиссии по претензиям, которая будет заниматься возмещением ущерба, нанесенного агрессией России против Украины.

Эти два инструмента обеспечат системный подход к сбору и проверке данных об убытках, а также к определению ответственных лиц и государств, которые должны возместить ущерб.

Третьим этапом глобального механизма станет создание компенсационного фонда, откуда Украина сможет выплачивать возмещение.

Источники его наполнения сейчас обсуждаются, однако основную часть денег, вероятно, привлекут из замороженных российских активов или сложных процентов.