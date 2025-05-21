До конца года будут открыты все 45 категорий Реестра убытков, - Шмыгаль
Сейчас украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков от агрессии России по 10 категориям. До конца 2025 года будут открыты все 45.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета министров.
"Украина благодарна партнерам, которые помогают финансировать невоенные расходы и таким образом поддерживают нашу внутреннюю устойчивость и прочность тыла для борьбы с агрессором. Одновременно мы настаиваем на том, чтобы Россия заплатила за все свои преступления. Не только путем личной ответственности преступников, но и деньгами", - сказал Шмыгаль.
По его словам, в Международный реестр убытков, причиненных российской агрессией, уже поступило более 27,5 тысяч заявлений от граждан Украины.
Сейчас есть возможность подавать такие заявления по десяти категориям убытков. В частности за повреждение или уничтожение недвижимости, за телесные повреждения, смерть родных и близких, пытки, лишение свободы.
"Работаем над тем, чтобы до конца года были открыты все 45 категорий Реестра убытков", - отметил премьер.
Реестр убытков
Напомним, Международный реестр убытков для Украины был создан 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике как первый шаг к созданию международного механизма компенсации. К этой инициативе присоединились 40 стран, был открыт офис реестра в Киеве.
Подача заявок о нанесенном российскими войсками материальном ущербе в Украине была открыта в апреле 2024 года. Тогда начался прием заявлений только от тех, чье жилье было уничтожено в результате войны.
Позже Кабинет министров расширил перечень категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков.
Также РБК-Украина объясняло, как украинцы могут подать заявление в реестр убытков через "Дію".
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