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Как в пару кликов подать заявление в Реестр убытков через "Дія": инструкция

Воскресенье 20 октября 2024 18:00
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Как в пару кликов подать заявление в Реестр убытков через "Дія": инструкция Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В "Дія" можно подать заявление для регистрации убытков или повреждений имущества, вызванных действиями Российской Федерации (РФ), начиная с 24 февраля 2022 года. Это позволит передать его будущей комиссии, которая будет рассматривать заявления и принимать решение о выплате компенсаций.

О том, как через "Дія" подать заявление в Реестр убытков - в материале РБК-Украина .

Заявление в международный Реестр убытков можно подать даже в том случае, если уже была получена компенсация через программу "єВідновлення". При наличии нескольких совладельцев имущества, каждый из них должен подать отдельное заявление.

Как воспользоваться услугой

Зарегистрируйтесь или войдите в кабинет гражданина на портале "Дія" с помощью электронной подписи.

Заполните заявление, подтвердив или добавив следующие данные:

  • информацию о недвижимом имуществе;
  • право собственности;
  • информацию о жильцах;
  • обстоятельства повреждения;
  • доказательства повреждений и стоимость убытков;
  • желаемую сумму компенсации;
  • место жительства;
  • контактные данные.

Подпишите заявление электронной подписью и отправьте. После этого заявление будет передано в международный Реестр убытков для дальнейшего рассмотрения.

Реестр убытков обработает ваше заявление, и в случае соответствия критериям приемлемости оно будет зарегистрировано. После создания механизма компенсации заявление и приложенные к нему доказательства будут переданы Комиссии по рассмотрению заявлений для детального рассмотрения и принятия решения о выплате компенсации.

Информация о статусе заявления и сообщения о ходе его рассмотрения будет доступна в кабинете гражданина на портале "Дія", а также в мобильном приложении.

Что такое международный Реестр убытков

Международный Реестр убытков занимается сбором заявлений и доказательств по компенсации за ущерб, потери или вред, причиненные Российской Федерацией, начиная с 24 февраля 2022 года. Он был создан по инициативе Украины, Европейского Союза (ЕС) и еще 42 стран.

Украина и ее международные партнеры работают над разработкой компенсационного механизма, который будет рассматривать заявления вместе с представленными доказательствами и принимать решение о выплате компенсаций.

Для того, чтобы подать заявление, необходимо:

  • быть совершеннолетним;
  • иметь верифицированный налоговый номер;
  • иметь электронную подпись;
  • быть владельцем недвижимого имущества.

На какое имущество можно подать заявление

Подать заявление можно на поврежденное или же разрушенное имущество, среди которого:

  • частный дом;
  • квартира;
  • жилое помещение;
  • дачный дом;
  • садовый дом;
  • усадьба;
  • жилой дом усадебного типа.

В то же время, подать заявление может каждый совладелец имущества.

В качестве дополнительных материалов можно добавить:

  • подтверждение факта нанесенного ущерба;
  • подтверждение суммы нанесенного ущерба;
  • данные о событии, повлекшем разрушение;
  • подтверждение цены недвижимости;
  • подтверждение цены ремонта;
  • комментарий;
  • другие материалы.

Файлы должны быть в форматах PNG, JPG, HEIC, а его размер не должен превышать 5 Мб.

Каков срок рассмотрения заявлений

Сейчас идет процесс сбора заявлений, поэтому их обработка для внесения в Реестр, а также детальное рассмотрение и назначение выплат будущей компенсационной комиссией будут осуществляться позже. Установленные сроки для рассмотрения заявлений пока не определены. Обо всех дальнейших этапах обработки и рассмотрения заявлений вас уведомит портал "Дія" через оповещения.

Услуги в приложении "Дія"

Приложение "Дія" постоянно обновляется Министерством цифровой трансформации Украины, расширяя перечень доступных услуг для граждан.

Среди функций, которые можно использовать в приложении:

Эти функции обеспечивают удобный доступ к важным государственным услугам в онлайн-формате.

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