Возмещение убытков от России: генсек Совета Европы объяснил, откуда будут брать деньги

Комиссия по претензиям для компенсации Украине убытков от российской агрессии может заработать до конца 2025 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

По словам Берсе, Комиссия по претензиям (международная комиссия по рассмотрению требований Украины по компенсации ущерба, причиненного российской агрессией - ред.) понадобится несколько месяцев для следующего шага, потому что есть активное привлечение государств-членов Реестра. Сейчас продолжаются активные консультации между государствами-членами Совета Европы.

"Мы надеемся, и работаем в этом направлении, достичь соглашения о создании Комиссии до конца 2025 года", - подчеркнул генсек.

Относительно финансирования будущих компенсаций Берсе отметил, что это станет предметом отдельных обсуждений между странами-членами.

"Именно этот вопрос мы должны обсуждать с государствами-членами. Мы должны воспринимать это очень серьезно. Реестр уже работает очень хорошо, я бы сказал. Сейчас поступило около 60 000 заявок", - сообщил он.

Генсек также добавил, что в рамках Реестра предусмотрено 43 категории претензий, а украинская сторона проявляет активную заинтересованность в сотрудничестве.

"Ваш Генеральный прокурор выразил большой интерес к сотрудничеству с Советом Европы по Реестру, это также могло бы сыграть определенную роль, и было бы целесообразно, чтобы Украина была привлечена", - пояснил Берсе.

По его словам, обсуждения будут касаться и возможности использования замороженных российских активов, однако окончательное решение еще не принято.

"Обсуждается прямое финансирование от государств-членов... И есть обсуждение относительно замороженных активов. Относительно замороженных активов, насколько мне известно, пока не понятно, будет ли согласие всех заинтересованных государств", - сказал он.

Берсе отметил, что, несмотря на сложности, процесс создания Комиссии является беспрецедентным шагом в международной практике и свидетельствует о политической решимости поддержать Украину.

"Только потому, что мы точно не знаем, как будет выглядеть конечный пункт назначения, мы не должны останавливать наш путь. Мы должны идти настолько далеко, насколько можем... Это единственный способ действительно обеспечить движение", - резюмировал генсек Совета Европы.