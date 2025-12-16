У Гаазі 35 країн підписали конвенцію щодо репарації для України

Сьогодні, 16 грудня, у Нідерландах підписали Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією Росії проти України. Документ підтримали 35 держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію конференції.
Представники 35 держав підписали відповідну конвенцію, що передбачає діяльність комісії на базі Ради Європи.
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заході.
За словами генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, створення Реєстру збитків для України у 2023 році стало першим етапом міжнародного механізму компенсації.
Другим етапом стане діяльність Міжнародної комісії з претензій, яка займатиметься відшкодуванням збитків, завданих агресією Росії проти України.
Ці два інструменти забезпечать системний підхід до збору та перевірки даних про збитки, а також до визначення відповідальних осіб та держав, які мають відшкодувати шкоду.
Третім етапом глобального механізму стане створення компенсаційного фонду, звідки Україна зможе виплачувати відшкодування.
Джерела його наповнення нині обговорюють, однак основну частину грошей, ймовірно, залучать із заморожених російських активів або складних відсотків.
Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією, був створений 17 травня 2023 року під час саміту Ради Європи в Рейк’явіку.
Це перший етап у формуванні глобального механізму компенсацій для України. До ініціативи долучилися 40 держав, а в Києві відкрили офіс Реєстру.
У квітні 2024 року стартував прийом заявок від громадян, чиє житло було знищене під час війни. Зараз українці можуть подавати звернення до Міжнародного реєстру збитків за 10 категоріями, а до кінця 2025 року їхня кількість зросте до 45.
У жовтні генсек Ради Європи Ален Берсе пояснив, звідки братимуть гроші на відшкодування збитків від Росії
Тим часом РБК-Україна опублікувало детальні інструкції щодо подачі через застосунок "Дія".