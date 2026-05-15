Головна » Новини » Війна в Україні

Гаага стане місцем роботи спецтрибуналу для Росії, - Сибіга

22:55 15.05.2026 Пт
2 хв
До ініціативи спецтрибуналу проти агресії РФ проти України вже приєдналися 37 країн із трьох континентів
Анастасія Никончук
Гаага стане місцем роботи спецтрибуналу для Росії, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга (GettyImages)
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала офіційне підтвердження розміщення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України в Гаазі.

Гаагу визначено місцем роботи трибуналу

За словами Сибіги, нідерландська сторона офіційно підтвердила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України базуватиметься саме в Гаазі.

Це рішення закріплює подальше інституційне оформлення майбутнього органу міжнародного правосуддя.

Міністр наголосив, що таким чином процес створення трибуналу переходить із площини обговорень у практичну фазу.

"Сьогодні ми отримали чітке підтвердження, що місцем розміщення трибуналу буде Гаага. І нідерландська сторона нам це підтвердила. Це також свідчить про те, що створення трибуналу - це вже не абстрактна ідея, а конкретний механізм, і неминуче винні будуть притягнуті до відповідальності за злочин агресії", - зазначив Сибіга.

Міжнародна підтримка ініціативи

Як зазначив глава МЗС України в ефірі телемарафону, затвердження в Кишиневі угоди про створення керівного комітету стало важливим кроком у формуванні правової бази майбутнього трибуналу.

За його словами, до ініціативи вже долучилися 37 учасників із різних країн світу, що представляють три континенти.

Розширення участі країн

Андрій Сибіга підкреслив, що географія країн-учасниць продовжує розширюватися. Україна очікує подальшого приєднання нових партнерів до процесу формування міжнародного механізму притягнення до відповідальності за злочин агресії.

Нагадуємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що один день війни з Росією обходиться Україні приблизно в 450 млн доларів. За його словами, 2026 рік може стати ключовим для можливого досягнення миру, однак без участі США реалізація цього процесу неможлива.

Зазначимо, що Сибіга заявив, що ключовою умовою Києва для можливої мирної угоди з Росією є відмова від будь-яких територіальних поступок по поточній лінії фронту. За його словами, Україна не розглядає варіант передачі або обміну своїх територій у рамках потенційних домовленостей.

