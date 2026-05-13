Один день войны стоит Украине около 450 млн долларов, - Сибига
Один день войны с Россией стоит Украине примерно 450 млн долларов. 2026 год может стать решающим для достижения мира, однако без участия США это невозможно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference.
"Около 450 млн долларов стоит Украине один день войны. Кроме того, мы платим кровью солдат. Следовательно, это самый большой вызов для нас, потому что мы платим самую высокую цену", - сказал Сибига.
По его словам, этот год может стать для Украины решающим в вопросе достижения мира, но нужно участие США.
"Я не верю, или это нереалистично достичь настоящего процесса завершения наших мирных усилий без американской стороны. Это невозможно. Нам нужно их участие, но параллельно нужно их влияние и давление на Россию", - отметил министр.
Напомним, в сентябре прошлого года в Верховной Раде сообщали, что Украина ежедневно тратит на войну с Россией 172 млн долларов.
А в 2024 году один день войны стоил украинскому бюджету 140 млн долларов.
В то же время в мае прошлого года, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что для России стоимость одного дня полномасштабной войны против Украины стоит почти миллиард долларов. Очевидно, сейчас эта сумма значительно возросла.