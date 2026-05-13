ЕС может присоединиться к спецтрибуналу против России, - Сибига
Сегодня, 13 мая, Евросоюз официально сообщил о намерении присоединиться к Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети X.
Как уточнил Сибига, речь идет о присоединении к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.
Министр поблагодарил главу европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей Майкла Макграта за их принципиальность, силу и лидерство.
"Крайне важно привлечь руководство государства-агрессора, а также всех виновных к полной ответственности и привлечь их к ответственности", - подчеркнул он.
Стоит добавить, что на пресс-конференции после заседания Совета ЕС о присоединении к спецтрибуналу сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
По ее словам, Евросоюз уже на этой неделе официально присоединится к Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины.
Каллас подчеркнула, что без привлечения России к ответственности невозможно достичь справедливого и устойчивого мира.
Также она сообщила, что министры стран ЕС дали "зеленый свет" на присоединение Евросоюза к Международной комиссии по рассмотрению претензий, которая будет заниматься фиксацией ущерба, нанесенного войной.
Спецтрибунал для РФ
Напомним, в июне 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала, который позволит привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.
Документ не предусматривает так называемого иммунитета для "тройки" - президента, премьер-министра и главы МИД.
В июле прошлого года Верховная Рада Украины ратифицировала это соглашение. Трибунал будет иметь статус международного органа, а его работа будет базироваться на статье 8 bis Международный уголовный суд и положениях резолюции Генассамблеи ООН №3314.
Ожидается, что суд сможет принимать решения даже в отсутствие обвиняемых. Это касается, в частности, политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.
Готовность присоединиться к соглашению, необходимому для запуска трибунала, уже подтвердили Франция, Исландия, Польша, Андорра, Монако, Финляндия и другие государства.