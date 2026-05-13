ЕС может присоединиться к спецтрибуналу против России, - Сибига

Сегодня, 13 мая, Евросоюз официально сообщил о намерении присоединиться к Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети X .

Как уточнил Сибига, речь идет о присоединении к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.

Министр поблагодарил главу европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей Майкла Макграта за их принципиальность, силу и лидерство.

"Крайне важно привлечь руководство государства-агрессора, а также всех виновных к полной ответственности и привлечь их к ответственности", - подчеркнул он.

Стоит добавить, что на пресс-конференции после заседания Совета ЕС о присоединении к спецтрибуналу сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, Евросоюз уже на этой неделе официально присоединится к Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины.

Каллас подчеркнула, что без привлечения России к ответственности невозможно достичь справедливого и устойчивого мира.

Также она сообщила, что министры стран ЕС дали "зеленый свет" на присоединение Евросоюза к Международной комиссии по рассмотрению претензий, которая будет заниматься фиксацией ущерба, нанесенного войной.