ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Украины Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС может присоединиться к спецтрибуналу против России, - Сибига

15:30 13.05.2026 Ср
2 мин
Без привлечения РФ к ответственности невозможно достичь мира
aimg Ирина Глухова
ЕС может присоединиться к спецтрибуналу против России, - Сибига Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Сегодня, 13 мая, Евросоюз официально сообщил о намерении присоединиться к Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети X.

Читайте также: Еще одна страна присоединилась к созданию спецтрибунала для РФ

Как уточнил Сибига, речь идет о присоединении к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.

Министр поблагодарил главу европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей Майкла Макграта за их принципиальность, силу и лидерство.

"Крайне важно привлечь руководство государства-агрессора, а также всех виновных к полной ответственности и привлечь их к ответственности", - подчеркнул он.

Стоит добавить, что на пресс-конференции после заседания Совета ЕС о присоединении к спецтрибуналу сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, Евросоюз уже на этой неделе официально присоединится к Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины.

Каллас подчеркнула, что без привлечения России к ответственности невозможно достичь справедливого и устойчивого мира.

Также она сообщила, что министры стран ЕС дали "зеленый свет" на присоединение Евросоюза к Международной комиссии по рассмотрению претензий, которая будет заниматься фиксацией ущерба, нанесенного войной.

Спецтрибунал для РФ

Напомним, в июне 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала, который позволит привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Документ не предусматривает так называемого иммунитета для "тройки" - президента, премьер-министра и главы МИД.

В июле прошлого года Верховная Рада Украины ратифицировала это соглашение. Трибунал будет иметь статус международного органа, а его работа будет базироваться на статье 8 bis Международный уголовный суд и положениях резолюции Генассамблеи ООН №3314.

Ожидается, что суд сможет принимать решения даже в отсутствие обвиняемых. Это касается, в частности, политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.

Готовность присоединиться к соглашению, необходимому для запуска трибунала, уже подтвердили Франция, Исландия, Польша, Андорра, Монако, Финляндия и другие государства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Война в Украине Трибунал против России
Новости
Закарпатье оказалось под самой большой атакой РФ с начала войны, - ОВА
Закарпатье оказалось под самой большой атакой РФ с начала войны, - ОВА
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес