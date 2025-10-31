Графики по всей Украине: где и как сегодня будут выключать свет
В Украине в четверг, 31 октября, графики отключений электроэнергии будут действовать круглосуточно. Ограничения будут более жесткими, чем 30 октября.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Почему выключают свет
В компании "Укрэнерго" объяснили, что энергосистема работает с дефицитом мощности из-за трех массированных атак России на энергетическую инфраструктуру в октябре. Поэтому отключение - вынужденная мера для балансировки системы.
"Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 00:00 до 24:00. Объем - от 0,5 до 3 очередей. Самая сложная ситуация ожидается с 16:00 до 18:00", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
Также в этот период будут действовать ограничения для промышленных потребителей.
Какая ситуация в регионах
ДТЭК в пятницу, 31 октября применяет графики отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Одесской областях
Киев и область
ДТЭК применяет графики отключений в течение суток:
- подгруппа 1.1 отключение с 7:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;
- подгруппа 1.2 отключение с 7:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;
- подгруппа 2.1 отключение с 7:00 до 9:00 и с 17:30 до 21:00;
- подгруппа 2.2 отключение с 17:30 до 21:00;
- подгруппа 3.1 отключение с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
- подгруппа 3.2 отключение с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
- подгруппа 4.1 отключение с 13:00 до 17:30;
- подгруппа 4.2 отключение с 00:00 до 03:30 и с 16:00 до 17:30;
- подгруппа 5.1 отключение с 05:00 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;
- подгруппа 5.2 отключение с 05:00 до 07:00 и с 14:00 до 17:00;
- подгруппа 6.1 отключение с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 18:00;
- подгруппа 6.2 отключение с 13:30 до 18:00.
Узнать свою очередь можно через сервисы YASNO или ДТЭК.
Графики отключений света в Киеве 31 октября (инфографика: t.me/dtek_ua)
График отключений в Киевской области
Графики отключений света в Киевской области 31 октября (инфографика: t.me/dtek_ua)
График отключений в Днепропетровской области
Графики отключений света в Днепропетровской области 31 октября (инфографика: t.me/dtek_ua)
График отключений в Одесской области
Графики отключений света в Одесской области 31 октября (инфографика: t.me/dtek_ua)
Волынская область
Действуют графики почасовых отключений. Из-за дефицита мощности возможны экстренные отключения вне графика.
"Время отключения может отличаться от указанного в графике на 20-30 минут из-за технических переключений", - сообщили в "Волыньоблэнерго".
Графики отключений света в Волынской области 31 октября (инфографика: "Волыньоблэнерго")
Тернопольская область
В Тернопольской области графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 24:00. Проверить свою очередь можно на сайте АО "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.
Графики отключений света в Тернопольской области 31 октября (инфографика: "Тернопольоблэнерго")
Хмельницкая область
Ограничения будут действовать в течение суток:
- 00:00-05:00 в объеме 0,5 очереди;
- 05:00-09:00 - 1,5 очереди;
- 09:00-13:00 - 1 очереди;
- 13:00-14:00 - 1,5 очереди;
- 14:00-16:00 - 2,5 очереди;
- 16:00-18:00 - 3 очереди;
- 18:00-22:00 - 2 очереди;
- 22:00-24:00 - 1 очередь.
Графики отключений света в Хмельницкой области 31 октября (инфографика: "Хмельницкоблэнерго")
Полтавская область
Аналогичный график, максимальные ограничения будут применены в период с 16:00 до 18:00 (3 очереди).
Графики отключений света в Полтавской области 31 октября (инфографика: "Полтаваоблэнерго")
Сумская область
График аналогичен двум предыдущим областям. Проверить очередь можно на сайте sumy.energy, в приложении E-Svitlo.
Графики отключений света в Сумской области 31 октября (инфографика: "Сумыоблэнерго")
Винницкая область
"Винницаоблэнерго" получило команду на введение ограничений потребления мощности для небытовых потребителей. Графики будут действовать в течение суток.
Житомирская область
Действуют плановые отключения. Свою очередь можно проверить на сайте облэнерго или в приложении "Светочек".
Графики отключений света в Житомирской области 31 октября (инфографика: "Житомироблэнерго")
Кировоградская область
Отключения электроэнергии в Кировоградской области продлятся в течение суток.
Графики отключений света в Кировоградской области 31 октября (информация "Кировоградоблэнерго")
Черновицкая область
Некоторые группы без электричества до 20:00, другие - почти все сутки. Группы 7-8 будут иметь ограничения с 00:00 до 23:30, а группы 11-12 - без отключений.
Графики отключений света в Черновицкой области 31 октября (инфографика: "Черновцыоблэнерго")
Закарпатская область
Актуальные графики можно посмотреть на сайте "Закарпатьеоблэнерго".
Графики отключений света в Закарпатской области 31 октября (инфографика: "Закарпатьеоблэнерго")
Что советуют энергетики
Энергетики рекомендуют 31 октября не включать одновременно все приборы после появления света. Также стоит вытаскивать технику из розеток во время отключения.
Украинцам также советуют следить за обновлениями в местных облэнерго, поскольку графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Как проверить график отключений света в Украине
Напомним, чтобы узнать свой график отключений, сперва определите, к какой области или энергетической компании принадлежит ваш дом.
Где искать актуальные графики:
- на официальных сайтах облэнерго;
- на сайтах компаний ДТЭК.
Другие источники:
- официальные страницы энергокомпаний в Facebook, Viber и Telegram;
- чат-боты облэнерго в Viber или Telegram;
- личный кабинет потребителя на сайте вашего поставщика электроэнергии.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сообщения "Укренерго", ДТЭК, региональных облэнерго.