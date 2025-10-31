Графики по всей Украине: где и как сегодня будут выключать свет

В Украине в четверг, 31 октября, графики отключений электроэнергии будут действовать круглосуточно. Ограничения будут более жесткими, чем 30 октября.

Об этом рассказывает РБК-Украина .

Почему выключают свет

В компании "Укрэнерго" объяснили, что энергосистема работает с дефицитом мощности из-за трех массированных атак России на энергетическую инфраструктуру в октябре. Поэтому отключение - вынужденная мера для балансировки системы.

"Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 00:00 до 24:00. Объем - от 0,5 до 3 очередей. Самая сложная ситуация ожидается с 16:00 до 18:00", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Также в этот период будут действовать ограничения для промышленных потребителей.

Какая ситуация в регионах

ДТЭК в пятницу, 31 октября применяет графики отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Одесской областях

Киев и область

ДТЭК применяет графики отключений в течение суток:

подгруппа 1.1 отключение с 7:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;

подгруппа 1.2 отключение с 7:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;

подгруппа 2.1 отключение с 7:00 до 9:00 и с 17:30 до 21:00;

подгруппа 2.2 отключение с 17:30 до 21:00;

подгруппа 3.1 отключение с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;

подгруппа 3.2 отключение с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;

подгруппа 4.1 отключение с 13:00 до 17:30;

подгруппа 4.2 отключение с 00:00 до 03:30 и с 16:00 до 17:30;

подгруппа 5.1 отключение с 05:00 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;

подгруппа 5.2 отключение с 05:00 до 07:00 и с 14:00 до 17:00;

подгруппа 6.1 отключение с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 18:00;

подгруппа 6.2 отключение с 13:30 до 18:00.

Узнать свою очередь можно через сервисы YASNO или ДТЭК.

Графики отключений света в Киеве 31 октября (инфографика: t.me/dtek_ua)

График отключений в Киевской области

Графики отключений света в Киевской области 31 октября (инфографика: t.me/dtek_ua)

График отключений в Днепропетровской области

Графики отключений света в Днепропетровской области 31 октября (инфографика: t.me/dtek_ua)

График отключений в Одесской области

Графики отключений света в Одесской области 31 октября (инфографика: t.me/dtek_ua)

Волынская область

Действуют графики почасовых отключений. Из-за дефицита мощности возможны экстренные отключения вне графика.

"Время отключения может отличаться от указанного в графике на 20-30 минут из-за технических переключений", - сообщили в "Волыньоблэнерго".



Графики отключений света в Волынской области 31 октября (инфографика: "Волыньоблэнерго")

Тернопольская область

В Тернопольской области графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 24:00. Проверить свою очередь можно на сайте АО "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.



Графики отключений света в Тернопольской области 31 октября (инфографика: "Тернопольоблэнерго")

Хмельницкая область

Ограничения будут действовать в течение суток:

00:00-05:00 в объеме 0,5 очереди;

05:00-09:00 - 1,5 очереди;

09:00-13:00 - 1 очереди;

13:00-14:00 - 1,5 очереди;

14:00-16:00 - 2,5 очереди;

16:00-18:00 - 3 очереди;

18:00-22:00 - 2 очереди;

22:00-24:00 - 1 очередь.



Графики отключений света в Хмельницкой области 31 октября (инфографика: "Хмельницкоблэнерго")

Полтавская область

Аналогичный график, максимальные ограничения будут применены в период с 16:00 до 18:00 (3 очереди).



Графики отключений света в Полтавской области 31 октября (инфографика: "Полтаваоблэнерго")

Сумская область

График аналогичен двум предыдущим областям. Проверить очередь можно на сайте sumy.energy, в приложении E-Svitlo.



Графики отключений света в Сумской области 31 октября (инфографика: "Сумыоблэнерго")

Винницкая область

"Винницаоблэнерго" получило команду на введение ограничений потребления мощности для небытовых потребителей. Графики будут действовать в течение суток.

Житомирская область

Действуют плановые отключения. Свою очередь можно проверить на сайте облэнерго или в приложении "Светочек".



Графики отключений света в Житомирской области 31 октября (инфографика: "Житомироблэнерго")

Кировоградская область

Отключения электроэнергии в Кировоградской области продлятся в течение суток.



Графики отключений света в Кировоградской области 31 октября (информация "Кировоградоблэнерго")

Черновицкая область

Некоторые группы без электричества до 20:00, другие - почти все сутки. Группы 7-8 будут иметь ограничения с 00:00 до 23:30, а группы 11-12 - без отключений.



Графики отключений света в Черновицкой области 31 октября (инфографика: "Черновцыоблэнерго")

Закарпатская область

Актуальные графики можно посмотреть на сайте "Закарпатьеоблэнерго".



Графики отключений света в Закарпатской области 31 октября (инфографика: "Закарпатьеоблэнерго")

Что советуют энергетики

Энергетики рекомендуют 31 октября не включать одновременно все приборы после появления света. Также стоит вытаскивать технику из розеток во время отключения.

Украинцам также советуют следить за обновлениями в местных облэнерго, поскольку графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.