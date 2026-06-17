RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Функции ТЦК раздадут другим: в Минобороны приоткрыли детали реформы

16:25 17.06.2026 Ср
2 мин
Реформа предполагает появление "хабов" вместо ТЦК
aimg Валерий Ульяненко
Фото: мобилизация в Украине (Getty Images)

Реформа ТЦК в Украине "критически назрела" - она ​​коснется функций военкоматов, а также предусматривает появление хабов, в которых граждане будут ждать прохождения ВЛК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Мстислава Баника.

Он подчеркнул, что инциденты вроде произошедших в Одесском ТЦК подтверждают, "насколько критически назрела реформа ТЦК", над которой сейчас работает Минобороны.

Читайте также: Минобороны анонсировало проверки во всех ТЦК

"Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации", - заявил Баник.

Он также добавил, что должны появиться и хабы, в которых граждане будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады.

В частности, они должны быть максимально комфортными, гуманными, с круглосуточной видеофиксацией и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах.

Что предшествовало

Напомним, 16 июня Государственное бюро расследований сделало заявление о пытках и насилии над удержанными мужчинами в одном из районных ТЦК Одесской области.

Согласно данным следствия, должностные лица РТЦК силой доставляли гражданских лиц, незаконно удерживали их, избивали и оказывали сильное психологическое давление ради улучшения показателей мобилизации.

Отметим, что недавно правоохранители разоблачили должностное лицо Бориспольского районного ТЦК, которое, по данным следствия, вымогало 2,5 тысячи долларов за содействие в уклонении от мобилизации. Мужчину задержали сразу после получения средств.

Кроме того, сотрудники ГБР пресекли схему организации дезертирства в четырёх регионах Украины. По версии следствия, её участники брали от 8 до 15 тысяч долларов за помощь мобилизованным в незаконном оставлении воинских частей.

Кроме того, на Закарпатье продолжается расследование обстоятельств смерти 29-летнего мужчины после его пребывания в одном из ТЦК. ГБР проверяет информацию о возможном применении к нему насилия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЦКМобилизация в Украине