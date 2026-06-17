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Минобороны анонсировало проверках во всех ТЦК

15:55 17.06.2026 Ср
2 мин
«Замкнутый цикл» обещают разорвать. Что это означает?
aimg Валерия Абабина
Минобороны анонсировало проверках во всех ТЦК Фото: ТЦК ожидают проверок и изменений после инцидентов в Одессе (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Минобороны сообщили о служебных проверках во всех ТЦК и объявили об изменении структуры мобилизационной системы в связи с громкими инцидентами в Одесском ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Мстислава Баника.

По его словам, 16 июня было проведено экстренное совещание с командованием сухопутных войск в связи с инцидентами в Одесском ТЦК.

«Любое насилие, нарушение прав человека и попрание человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо, особенно на пятом году войны», – подчеркнул заместитель министра.

Проверки во всех ТЦК

По итогам встречи будут проведены служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования. В частности, в ведомстве должны максимально внимательно рассмотреть обращения граждан о незаконном удержании, насилии и других неправомерных действиях.

Также Баник призвал руководителей ТЦК к прозрачной коммуникации с обществом и максимальному содействию всем правоохранительным органам.

Реформа ТЦК

Заместитель министра подчеркнул, что такие инциденты подтверждают необходимость реформы ТЦК, над которой в настоящее время работает ведомство.

«Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации», — заявил он.

Как будут выглядеть хабы

По словам Баника, в новой модели люди будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады в специальных хабах.

В них предусмотрены:

  • максимально комфортные и «человечные» условия пребывания;
  • видеофиксация 24/7;
  • жесткий контроль взаимодействия с гражданами на всех этапах.

Напомним, 16 июня ГБР сообщило о пытках и насилии в отношении задержанных мужчин в одном из районных ТЦК Одесской области.

По данным следствия, должностные лица РТЦК силой доставляли гражданских лиц, незаконно удерживали и избивали их ради выполнения показателей мобилизации.

До этого, 21 апреля, СБУ задержала восьмерых сотрудников Пересипского ТЦК в Одессе, которые вымогали 50 тысяч долларов у мужчины призывного возраста.

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