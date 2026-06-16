В Одесской области работники ТЦК похищали и пытали мужчин для выполнения "плана" мобилизации

В Одесской области задержали работников районного ТЦК и их сообщников, которые похищали и пытали мужчин с целью улучшения показателей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.

Шестеро сотрудников районного центра комплектования решили "улучшить" статистику призыва незаконными методами. Для этого они привлекли троих представителей местной общественной организации, которые помогали разыскивать мужчин на улицах и собирали о них информацию.

Пострадавших принудительно доставляли и незаконно удерживали прямо в помещениях военкомата. Там над мужчинами жестоко издевались: их избивали, запугивали и оказывали сильное психологическое давление. Кроме того, следователи зафиксировали случаи сексуального насилия над задержанными.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, с помощью которых фигуранты пытали людей.

Правоохранители задержали всех девять участников группировки. Им объявили подозрения в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Фото: задержание причастных к совершению преступлений сотрудников ТЦК (dbr.gov.ua)

Суд поместил всех фигурантов под стражу без права на освобождение под залог. В настоящее время следователи ищут других возможных потерпевших и устанавливают всех лиц, причастных к совершению преступлений.