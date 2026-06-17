Функции ТЦК раздадут другим: в Минобороны приоткрыли детали реформы

Реформа ТЦК в Украине "критически назрела" - она ​​коснется функций военкоматов, а также предусматривает появление хабов, в которых граждане будут ждать прохождения ВЛК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Мстислава Баника.

Он подчеркнул, что инциденты вроде произошедших в Одесском ТЦК подтверждают, "насколько критически назрела реформа ТЦК", над которой сейчас работает Минобороны.

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"Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации", - заявил Баник.

Он также добавил, что должны появиться и хабы, в которых граждане будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады.

В частности, они должны быть максимально комфортными, гуманными, с круглосуточной видеофиксацией и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах.

Что предшествовало

Напомним, 16 июня Государственное бюро расследований сделало заявление о пытках и насилии над удержанными мужчинами в одном из районных ТЦК Одесской области.

Согласно данным следствия, должностные лица РТЦК силой доставляли гражданских лиц, незаконно удерживали их, избивали и оказывали сильное психологическое давление ради улучшения показателей мобилизации.

Отметим, что недавно правоохранители разоблачили должностное лицо Бориспольского районного ТЦК, которое, по данным следствия, вымогало 2,5 тысячи долларов за содействие в уклонении от мобилизации. Мужчину задержали сразу после получения средств.