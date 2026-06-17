Функції ТЦК роздадуть іншим: в Міноборони привідкрили деталі реформи

Реформа ТЦК в Україні "критично назріла" - вона торкнеться функцій військкоматів, а також передбачає появу хабів, в яких громадяни чекатимуть на проходження ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Мстислава Баніка.

Він наголосив, що інциденти на кшталт тих, що сталися в Одеському ТЦК, підтверджують, "наскільки критично назріла реформа ТЦК", над якою зараз працює Міноборони.

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"Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації", - заявив Банік.

Він також додав, що мають з'явитися й хаби, в яких громадяни очікуватимуть на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад.

Зокрема, вони мають бути максимально комфортними, людяними, з цілодобовою відеофіксацією та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах.

Що передувало

Нагадаємо, 16 червня Державне бюро розслідувань зробило заяву щодо катування і насильства над утриманими чоловіками в одному з районних ТЦК Одеської області.

Згідно з даними слідства, посадовці РТЦК силоміць доставляли цивільних, незаконно утримували, били та чинили сильний психологічний тиск заради покращення показників мобілізації.

Зазначимо, нещодавно правоохоронці викрили посадовця Бориспільського районного ТЦК, який, за даними слідства, вимагав 2,5 тисячі доларів за сприяння в ухиленні від мобілізації. Чоловіка затримали одразу після отримання коштів.