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Функция из Telegram наконец-то в WhatsApp: в мессенджере появятся отложенные сообщения

13:13 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Функция из Telegram наконец-то в WhatsApp: в мессенджере появятся отложенные сообщения WhatsApp добавляет функцию отложенных чатов (изображение: РБК-Украина)
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Разработчики WhatsApp приступили к тестированию одной из самых востребованных функций - отложенной отправки сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Принцип работы и основные параметры

Упоминания о новом инструменте были обнаружены в бета-версии WhatsApp для Android (версия 2.26.8.11).

Механика планирования стандартная: для вызова меню достаточно нажать и удерживать кнопку отправки. После этого на экране отображается диалоговое окно с выбором даты и точного времени отправки.

Основные технические возможности обновления

Временной диапазон: минимальный срок планирования составляет 10 минут от текущего времени, а максимальный - до двух недель вперед.

Форматы содержимого: таймер можно устанавливать для обычного текста, ссылок, фотографий и видеоматериалов.

Автономность: сформированное сообщение отправится в определенный срок, даже если пользовательский смартфон будет находиться в оффлайн-режиме.

Безопасность: все отложенные материалы сохраняют сквозное шифрование (end-to-end encryption).

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Управление запланированными чатами

Для отложенных сообщений предусмотрен отдельный раздел меню. В нем пользователи смогут просмотреть список подготовленных отправок, отредактировать время или удалить их до момента реальной отправки.

Функция будет работать как в личных диалогах, так и в групповых чата .

В настоящее время инструмент доступен ограниченному кругу бета-тестировщиков на Android .

В ближайшие недели разработчики планируют расширить доступ для большего количества аккаунтов, после чего состоится полноценный официальный релиз для всех пользователей.

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