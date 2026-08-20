7 самых опасных схем в WhatsApp: как мошенники похищают аккаунты и деньги

Несмотря на то, что Meta массово блокирует миллионы аккаунтов, киберпреступники продолжают использовать WhatsApp для похищения личных данных и денег.

РБК-Украина со ссылкой на Lifehacker собрало 7 самых распространенных схем обмана и действенные способы защиты от них.

Самые распространенные схемы мошенничества в WhatsApp

Угон кода подтверждения. Злоумышленник вводит номер на своем устройстве, после чего пользователю поступает SMS с кодом WhatsApp. Сразу после этого мошенник под видом знакомого просит переслать этот код. Передача кода приводит к полной потере доступа к аккаунту.

Фейковые экстренные ситуации. Захватив аккаунт, мошенники рассылают всем контактам сообщения с просьбой срочно перечислить деньги из-за "несчастного случая" или "проблемы со здоровьем".

Длительные "романтические" аферы. Злоумышленники месяцами втираются в доверие из-за переписки, после чего начинают выманивать деньги под видом помощи или "выгодных инвестиций".

Приглашение в "премиум"-версии . Пользователям присылают ссылку на загрузку якобы эксклюзивных версий приложения (WhatsApp Gold или Premium). Переход по ссылке устанавливает на устройство шпионское ПО.

Маскировка под известные службы. Аферисты используют логотипы банков, служб доставки, поддержки или госучреждений, требуя одноразовые пароли или удаленный доступ к смартфону.

Игровые вакансии и онлайн-заработок. Потенциальным жертвам предлагают легкую удаленную работу (например, ставить понравившиеся товарам). Для "подтверждения аккаунта" или получения последующих задач впоследствии требуют внести свои средства.

Фейковые благотворительные фонды. Злоумышленники паразитируют на эмоциях, собирая средства на якобы помощь пострадавшим в катастрофах или тяжелобольным.

Для украинцев это особенно актуально, ведь мошенники часто играют на чувствах людей, которые потеряли родных во время войны или ждут известия о без вести пропавших родственников.

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Как защитить свой аккаунт?

Для минимизации рисков следует соблюдать базовые правила цифровой гигиены и настроить параметры конфиденциальности:

Включите проверку двух шагов: Настройки > Учетная запись > Двухшаговая проверка. Это заблокирует вход даже в случае похищения SMS-кода.

Не передавайте коды доступа: никогда и никому не сообщайте одноразовые пароли.

Проверяйте экстренные просьбы: в случае получения сообщений о денежной помощи от знакомых сразу звоните по проверенному номеру.

Выключите предварительный просмотр ссылок: Настройки > Конфиденциальность > Расширенные.

Скрыть личные данные: ограничивайте показ фотографий и статуса только для списка контактов (Настройки > Конфиденциальность).

Контролируйте подключенные устройства: регулярно проверяйте список активных сессий в разделе Связанные устройства.