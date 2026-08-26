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WhatsApp заменил цифровой PIN-код на полноценный пароль: какие преимущества

16:33 26.08.2026 Ср
2 мин
Пользователи получат поддержку нескольких ключей доступа и расширенные данные о вызовах
aimg Ольга Завада
WhatsApp заменил цифровой PIN-код на полноценный пароль: какие преимущества В WhatsApp обновили двухэтапную проверку (фото: Magnific)
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Meta объявила о запуске новых функций безопасности для WhatsApp. Обновления направлены на защиту аккаунтов от сложных фишинговых атак, попыток похищения профилей и спам-звонков.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на WhatsApp.

На фоне роста количества кибератак разработчики мессенджера усилили аутентификацию и добавили инструменты распознавания подозрительной активности.

Отказ от PIN-кодов в пользу полноценных паролей

До сих пор двухшаговая проверка в WhatsApp полагалась на шестизначный цифровой PIN-код для защиты аккаунта от угона.

Теперь пользователи могут установить более длинный буквенно-цифровой пароль со специальными символами. Это значительно усложняет подбор доступа, даже если злоумышленники перехватят одноразовый код из SMS.

Поддержка нескольких ключей доступа (Passkeys)

Пользователи получили возможность добавлять несколько паскеев в один аккаунт. Это решение удобно для тех, кто одновременно использует устройства на базе iOS и Android.

Технология Passkeys позволяет входить в профиль с помощью Face ID, сканера отпечатков пальцев или кода разблокировки экрана.

Поскольку данные хранятся локально на устройстве, такой способ авторизации практически полностью защищен от удаленных фишинговых атак .

По данным Meta, этим методом в приложении уже пользуется более миллиарда человек.

WhatsApp заменил цифровой PIN-код на полноценный пароль: какие преимуществаМиллиард пользователей на пасках: WhatsApp внедрил новые меры безопасности (скриншот: WhatsApp)

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Дополнительный контекст во время звонков из неизвестных номеров

Для пользователей Android-версии добавлена функция информирования о входящих вызовах от абонентов, которых нет в списке контактов.

Во время разговора на экране отображаются следующие сведения:

  • Страна регистрации номера.
  • Наличие общих групп с дозвонщиком.

Это поможет пользователю быстро сориентироваться и выявить потенциальных спамеров или мошенников.

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