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Громкий реванш Meta: новое приложение превзошло стартовые показатели ChatGPT

15:18 22.09.2026 Вт
3 мин
aimg Ольга Завада
Громкий реванш Meta: новое приложение превзошло стартовые показатели ChatGPT Muse захватывает рынок ИИ (фото: Unsplash)
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Новое ИИ-приложение Muse от Meta показало более мощные результаты за первые 12 дней после релиза, чем ChatGPT за аналогичный период после своего дебюта. Новый сервис уже возглавил рейтинги загрузок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитиков Apptopia.

Рекордные показатели загрузок

По словам аналитиков, точное сравнение стартовых показателей обоих приложений длительное время усложнялось отличиями в стратегиях запуска.

OpenAI с самого начала выпустила мобильную версию ChatGPT во многих странах мира, но исключительно для iOS.

Meta запустила Muse сразу на двух платформах - iOS и Android, однако ограничила доступ только рынками США и Канады.

Чтобы выровнять условия для сравнительного анализа, специалисты Apptopia исследовали показатели загрузок на iOS в США и Канаде за первые 12 дней после релиза каждого сервиса:

  • Приложение Muse за первые 12 дней набрало 1,8 миллиона загрузок на iOS.
  • Приложение ChatGPT за аналогичный период собрало 1,3 миллиона загрузок в магазине Apple.
  • Общее количество установок Muse на обеих платформах по всему миру уже достигло 2,8 миллиона.
  • Благодаря стремительному росту популярности Muse поднялся со второй позиции на первое место в американском App Store, сдвинув ChatGPT ниже.

Активность пользователей влияет?

Аналитики также зафиксировали более высокий уровень вовлеченности аудитории. Сравнение количества ежедневных активных пользователей на мобильных устройствах в США показало существенный отрыв разработки Meta от показателей OpenAI на аналогичном этапе запуска.

В США количество ежедневных активных пользователей Muse достигло 642 тысяч, в то время как у ChatGPT на 12-й день после выхода этот показатель составил всего 231 тысячу.

Даже если сузить выборку исключительно к операционной системе iOS, Muse продолжает лидировать по показателю 359 тысяч ежедневных активных пользователей против результатов конкурента за тот же временной промежуток.

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Механизм продвижения и экосистема Meta

Эксперты объясняют стремительные темпы распространения Muse использованием отработанной стратегии кроссопросывания, которую Meta ранее применила при запуске Threads.

Интеграция ШИ-инструментов в крупнейшие платформы компании позволяет включать готовую многомиллионную аудиторию без дополнительных затрат на рекламу.

ИИ-приложение Muse тесно связано с экосистемой Meta и работает внутри Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.

По данным Apptopia, более 95 процентов пользователей Muse уже имеют активный аккаунт в Facebook, а 63 процента являются постоянными пользователями Instagram.

Сама же Meta воздерживается от публикации официальных внутренних данных относительно количества пользователей нового сервиса.

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