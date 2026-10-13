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Функція з Telegram нарешті у WhatsApp: у месенджері з'являться відкладені повідомлення

13:13 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Функція з Telegram нарешті у WhatsApp: у месенджері з'являться відкладені повідомлення WhatsApp додає функцію відкладених чатів (зображення: РБК-Україна)
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Розробники WhatsApp розпочали тестування однієї з найзатребуваніших функцій - відкладеного надсилання повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Принцип роботи та основні параметри

Згадки про новий інструмент виявили у бета-версії WhatsApp для Android (версія 2.26.8.11).

Механіка планування стандартна: для виклику меню достатньо натиснути й утримувати кнопку надсилання. Після цього на екрані з'являється діалогове вікно з вибором дати та точного часу відправки.

Основні технічні можливості оновлення

Часовий діапазон: мінімальний термін планування становить 10 хвилин від поточного часу, а максимальний - до двох тижнів наперед.

Формати вмісту: таймер можна встановлювати для звичайного тексту, посилань, фотографій та відеоматеріалів.

Автономність: сформоване повідомлення відправиться у визначений термін, навіть якщо смартфон користувача перебуватиме в офлайн-режимі.

Безпека: усі відкладені матеріали зберігають наскрізне шифрування (end-to-end encryption).

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Керування запланованими чатами

Для відкладених повідомлень передбачено окремий розділ меню. У ньому користувачі зможуть переглянути список підготовлених відправок, відредагувати час або видалити їх до моменту реального надсилання.

Функція працюватиме як в особистих діалогах, так і в групових чатах.

Наразі інструмент доступний обмеженому колу бета-тестувальників на Android.

Найближчими тижнями розробники планують розширити доступ для більшої кількості акаунтів, після чого відбудеться повноцінний офіційний реліз для всіх користувачів.

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