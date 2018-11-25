Під час зіткнення кораблів у Азовському морі був пошкоджений катер РФ

Ілюстративне фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

Пошкоджень зазнав російський прикордонний катер "Аметист"

Колишній командувач Військово-морських сил (ВМС) України Сергій Гайдук заявив, що під час зіткнення кораблів у Азовському морі був пошкоджений прикордонний катер Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112-Україна".

За словами Гайдука, внаслідок зіткнення пошкоджень зазнав не лише український буксир, але і прикордонний катер РФ "Аметист".

"За інформацією, якою я володію, під час зіткнень отримав ушкодження і один з прикордонних катерів берегової охорони Федеральної служби безпеки. Це прикордонний сторожовий катер "Аметист" і зараз йому надається допомога як аварійному кораблю", - повідомив екс-командувач ВМС-України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Азовському морі прикордонний корабель РФ здійснив таран українського буксиру, який здійснював перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.

Пізніше в ФСБ РФ заявили, що кораблі ВМС України незаконно перетнули російський кордон, увійшли у територіальні води РФ та продовжили рух в напрямку Керченської протоки.

Зазначимо, що в Міністерстві закордонних справ заявили, що подібними агресивними діями в Азовському морі Російська Федерація порушує норми міжнародного права.