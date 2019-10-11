У Криму засудили українця через "порушення прикордонного контролю"

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Житель Херсонської області намагався в'їхати на територію окупованого Криму

Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд анексованого Криму засудив до півтора років колонії суворого режиму громадянина України, який намагався в'їхати на територію півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, кримські прикордонники затримали українця через спробу в'їхати на територію півострова "всупереч забороні". Причини такої заборони не уточнюються.

"Херсонець навмисно змінив установчі дані, оформивши новий паспорт, оскільки за ініціативою російських правоохоронців йому був заборонений в'їзд в Росію", - заявили в прикордонному управлінні ФСБ Росії.

На лаві підсудних виявився 25-річний житель Херсонської області. Йому інкримінувалася частина 2 статті 322 Кримінального кодексу РФ (перетин держкордону при в'їзді іноземним громадянином або особою без громадянства, в'їзд яким до Росії не дозволяється на підставах, передбачених російськими законами).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Київський районний суд Сімферополя" заарештував проукраїнського активіста Олега Приходька, якого російські спецслужби підозрюють у нібито підготовці теракту в Криму. За фактом незаконного затримання українця прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження.

Також повідомлялося, що Приходько затримали російські силовики в його будинку ввечері 9 жовтня. У рідних немає інформації про його місцезнаходження на даний момент.