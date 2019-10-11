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Можливості запобігти арештам українців у Криму дуже обмежені, - Пристайко

Новини » Політика    11.10.2019 - 16:17
Можливості запобігти арештам українців у Криму дуже обмежені, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна сподівалася, що РФ припинить арешти українців після обміну

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що запобігти арештам українців у Криму можнва лише через тиск міжнародних партнерів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пристайко на "Радіо Свобода".

Також він додав, що Україна сподівалася, що після обміну утримуваними особами з Російською Федерацією "перестануть з'являтися нові політичні в'язні".

"Єдиним діючим на сьогодні механізмом, залишається тиск наших міжнародних партнерів. Тобто наші можливості по тому, як зробити так, щоб ці люди не потрапляли в руки до ФСБ, дуже обмежені. Ми завжди раді бачити тих людей, які хотіли б жити разом з нами на нашій території, і це обов'язок наш, нашого народу і уряду створити умови достатні для того, що ці люди могли переїхати хоча б тимчасово і тут продовжувати жити, але як забезпечити їх права, захистити їх права в Криму, це складно без допомоги наших західних партнерів", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 жовтня українського активіста Олега Приходько затримали російські силовики в його ж будинку. У Центрі громадських зв'язків ФСБ повідомили, що Приходько був членом українських екстремістських організацій".

Пізніше Київський райсуд міста Сімферополя заарештував активіста Олега Приходька, якого російські спецслужби підозрюють у підготовці теракту на півострові. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці.

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