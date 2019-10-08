На адмінкордоні з Кримом ФСБ затримала кримськотатарського правозахисника

Фото: Абдурешит Джеппаров (ru.krymr.com)

Спецслужби РФ допитали Абдурешита Джеппарова

Спецслужби Російської Федерації затримали і допитали кримськотатарського правозахисника та активіста Абдурешита Джеппарова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

За його словами, захисника затримали при виїзді з окупованого Криму.

"Кримськотатарський правозахисник і активіст Абдурешит Джеппаров був затриманий при виїзді з Криму і понад годину допитувався співробітниками ФСБ Росії на адміністративному кордоні між Вірменським і Каланчаком", - повідомив Чубаров.

Адвокат правозахисника Маммет Мабметов повідомив, що Джеппарова затримали без пояснення причин. Пізніше на своїй сторінці у Facebook адвокат повідомив, що Абдурешита Джеппарова звільнили.

Нагадаємо, як повідомляло раніше РБК-Україна, Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону 2 жовтня, оголосив вирок кримськотатарському журналісту та блогеру Наріману Мемедемінову. За словами адвоката журналіста Едема Семедляєва, його підзахисний, звинувачений в закликах до тероризму, був засуджений до 2 років та 6 місяців позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Криму п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу. На експертизу були відправлені кримськотатарські активісти Руслан Месутов, Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Ельдар Кантимиров і Асан Яников. Подібну процедуру проходив і блогер Мемедемінов.