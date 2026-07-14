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ФСБ якобы сорвала атаку дронов в Подмосковье, организатором назвали рэпера из Украины

10:24 14.07.2026 Вт
3 мин
Как прокомментировал обвинения сам блогер?
aimg Елена Чупровская
ФСБ якобы сорвала атаку дронов в Подмосковье, организатором назвали рэпера из Украины Фото: блогер Альберт Викторович, Киевстонер (instagram.com kyivstoner)
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Федеральная служба безопасности России заявила, что к организации атаки дронами на оборонное предприятие под Москвой причастен украинец, живущий сейчас в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

ФСБ обвинила рэпера в связях со спецслужбами

Федеральная служба безопасности России 14 июля заявила, что в организации атаки дронами на оборонное предприятие в Подмосковье причастен украинский рэпер, видеоблогер и актер Альберт Васильев. Больше публика знает его под псевдонимом Киевстонер.

По версии ведомства, Васильев сейчас находится в Европе и якобы руководил сообщниками, которые готовили удар по заводу. Атаку, по утверждению ФСБ, удалось сорвать.

Что именно инкриминируют рэперу

Россияне утверждают, что удар планировался 35 FPV-дронами, оснащенными иностранной взрывчаткой и устойчивыми к радиоэлектронной борьбе. Дроны якобы держали в арендованном ангаре вблизи предприятия.

По данным ФСБ, непосредственного исполнителя атаки задержали. Он вроде бы собрал и активировал беспилотники и наладил связь с зарубежными операторами. Арендатор склада, где хранились дроны, при задержании оказывал вооруженное сопротивление и погиб.

"Установлено, что к организации теракта и управлению пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, 1991 года рождения, видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним "Киевстонер"", - говорится в заявлении ФСБ.

Также россияне обвинили Киевстонера в распространении наркотиков.

Как ответили Киевстонер и Стерненко

Украинский общественный активист Сергей Стерненко иронически отреагировал на обвинение в шутку, намекая на абсурдность кремлевской версии.

"Киевстонер оказался глубоко законспирированным агентом украинских спецслужб и собирался взорвать Подмосковье. Не шутка. Наш слоненок. Вот почему он у меня о дронах спрашивал в инстаграмме", - написал Стерненко.

Сам Киевстонер также не промолчал - рэпер опубликовал у себя в сторону нецензурную реакцию на обвинение ФСБ. Он отверг все обвинения и заявил, что удивлен таким "вниманием" спецслужб РФ.

Претензии к рэперу звучали и раньше

Еще до полномасштабного вторжения Альберт Васильев подвергался критике украинских активистов. В сентябре 2021 года Стерненко обвинил его в работе на российскую пропаганду из-за видео, где рэпер скандировал "Россия!" перед русской аудиторией.

Сам артист отвергал обвинения в пророссийской позиции и заявлял, что поддерживает Украину, а к главе Кремля чувствует только злобу.

Долгое время Васильев работал в России - вместе с российским исполнителем Бастой вел ток-шоу GazLive на YouTube.

В 2021 году ему неофициально закрыли въезд в Россию, после чего рэппер снимался в шоу дистанционно. Сейчас Киевстонер живет в Испании и Словакии.

Напомним, Россия уже не раз пыталась переложить ответственность за собственные военные преступления на Украину. Так, в январе 2026 года пропагандисты запустили очередную дезинформационную кампанию о якобы "преступлениях ВСУ" в Покровске Донецкой области, хотя именно российская армия масштабно разрушала город во время штурмов.

Между тем, в июле 2026 года в Германии предъявили обвинения еще одному украинцу - его подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" .

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