Россия обвиняет Украину в собственных преступлениях в Покровске, - ЦПД

Четверг 22 января 2026 15:33
Автор: Татьяна Степанова

Россия запустила очередную дезинформационную кампанию для обвинения Украины в собственных преступлениях в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как сообщили в ЦПД, российское пропагандистское образование "международный общественный трибунал" выпустило очередной "доклад" о якобы "геноциде" и "преступлениях ВСУ" в Покровске.

За громкими обвинениями стоит хорошо знакомый пропагандистский набор: вымышленный "трибунал" без всякого международного или юридического статуса, заявления российских чиновников, представляющих преступный путинский режим, и полное отсутствие независимых доказательств.

Представители "трибунала" цинично заявляют о "тактике выжженной земли" в Покровске, якобы санкционированной руководством Украины.

"Однако эти слова прекрасно описывают действия именно России. Армия государства-агрессора за более чем год ожесточенных боев за Покровск почти полностью разрушила город, убивая при этом его жителей", - отметили в ЦПД.

В Центре отметили, что запуск этой кампании имеет очевидную цель: Кремль пытается переложить ответственность за собственные военные преступления в Покровске на Украину.

Бои в Покровске

Напомним, российские оккупанты не оставляют попыток оккупировать Покровск Донецкой области. Они пытаются прорваться в северную часть города, которая находится под контролем Сил обороны Украины.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о том, что россияне подтягивают резервы к Покровску.

Враг использует тактику спорадических массированных штурмов и скрытого продвижения малыми пехотными группами.

По недавним оценкам Института изучения войны, украинские подразделения достигли тактических успехов на Купянском и Покровском направлениях.

