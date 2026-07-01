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Германия обвинила украинца в диверсии на "Северных потоках": как отреагировал Зеленский

20:18 01.07.2026 Ср
2 мин
Адвокаты молчат, а прокуроры отказались от комментариев
aimg Валерий Ульяненко
Германия обвинила украинца в диверсии на "Северных потоках": как отреагировал Зеленский Иллюстративное фото: "Северный поток-2" (Getty Images)
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Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины в связи со взрывами на газопроводе "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьером Ирландии Микхолом Мартином.

Агентство отмечает, что федеральные прокуроры отказались от предоставления комментариев.

Сообщается, что прокуратура обвиняет гражданина Украины в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру, повлекшие взрыв и разрушение сооружений.

Представители берлинской юридической фирмы, ранее выступавшие от имени украинца как его адвокаты в Германии, не ответили на звонки Reuters.

Реакция Зеленского

Зеленский подчеркнул, что ему пока не известны подробности этого процесса и Украина официально не получала всех деталей.

"Соответствующие органы наши, двух стран, я думаю, что они свяжутся, и когда мы получим больше деталей, наверное, сможем отреагировать, пока рано говорить", - сказал президент.

Предыстория "Северных потоков"

Газопровод "Северный поток-1" обеспечивал поставки российского газа в Германию, откуда топливо поступало в другие европейские страны. В то же время "Северный поток-2", который должен стать дополнительным маршрутом экспорта газа в Европу в обход Украины, так и не был введен в эксплуатацию после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

В сентябре 2022 года оба газопровода были повреждены в результате взрывов на дне Балтийского моря.

До диверсии эти газопроводы считались одним из ключевых маршрутов поставок российского газа в европейские страны.

По делу о взрывах подозревают граждан Украины. В частности, в ноябре 2025 года правоохранители Германии задержали украинца Сергея Кузнецова, которого экстрадировали из Италии. Ему инкриминируют непосредственное участие в диверсии, в настоящее время он находится в следственном изоляторе в Германии.

Еще одним подозреваемым является украинец Владимир Журавлев. Несмотря на запрос Германии на его экстрадицию, в октябре 2025 года польский суд отказал в выдаче мужчины, после чего его освободили.

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