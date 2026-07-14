ФСБ нібито зірвала атаку дронів в Підмосков'ї, організатором назвали репера з України

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що до організації атаки дронами на оборонне підприємство під Москвою причетний українець, який зараз живе в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

ФСБ звинуватила репера у зв'язках зі спецслужбами

Федеральна служба безпеки Росії 14 липня заявила, що до організації атаки дронами на оборонне підприємство у Підмосков'ї причетний український репер, відеоблогер та актор Альберт Васильєв. Найбільше публіка знає його під псевдонімом Київстонер.

За версією відомства, Васильєв нині перебуває в Європі й нібито керував спільниками, які готували удар по заводу. Атаку, за твердженням ФСБ, вдалося зірвати.

Що саме інкримінують реперу

Росіяни стверджують, що удар планувався 35 FPV-дронами, оснащеними іноземною вибухівкою та стійкими до систем радіоелектронної боротьби. Дрони нібито тримали в орендованому ангарі поблизу підприємства.

За даними ФСБ, безпосереднього виконавця атаки затримали. Він начебто зібрав і активував безпілотники та налагодив зв'язок із закордонними операторами. Орендар складу, де зберігалися дрони, під час затримання чинив збройний опір і загинув.

"Установлено, що до організації теракту та керування пособниками під патронажем СБУ причетний громадянин України і США Васильєв Альберт Вікторович, 1991 року народження, відеоблогер, репер і кіноактор, який використовує псевдонім "Київстонер"," - сказано у заяві ФСБ.

Також росіяни звинуватили Київстонера у розповсюдженні наркотиків.

Як відповіли Київстонер і Стерненко

Український громадський активіст Сергій Стерненко іронічно відреагував на звинувачення жартом, натякаючи на абсурдність кремлівської версії.

"Київстонер виявився глибоко законспірованим агентом українських спецслужб та збирався підірвати Підмосков'я. Не жарт. Наш слоняра. От чому він у мене про дрони питав в інстаграмі", - написав Стерненко.

Сам Київстонер також не промовчав - репер опублікував у себе в сторіз нецензурну реакцію на звинувачення ФСБ. Він відкинув всі звинувачення і заявив, що здивований такою "увагою" спецслужб РФ.

Претензії до репера лунали й раніше

Ще до повномасштабного вторгнення Альберт Васильєв потрапляв під критику українських активістів. У вересні 2021 року Стерненко звинуватив його у роботі на російську пропаганду через відео, де репер скандував "Росія!" перед російською аудиторією.

Сам артист відкидав звинувачення у проросійській позиції та заявляв, що підтримує Україну, а до глави Кремля відчуває лише злість.

Довгий час Васильєв працював у Росії - разом із російським виконавцем Бастою вів ток-шоу GazLive на YouTube.

У 2021 році йому неофіційно закрили в'їзд до Росії, після чого репер знімався у шоу дистанційно. Зараз Київстонер живе в Іспанії та Словаччині.