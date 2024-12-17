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Фриланд ушла с должности министра финансов Канады и написала письмо Трюдо

Канада, Вторник 17 декабря 2024 00:07
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Фриланд ушла с должности министра финансов Канады и написала письмо Трюдо Фото: Христя Фриланд (facebook.com/freelandchrystia)
Автор: РБК-Украина

Христя Фриланд ушла с должности вице-премьер-министра и министра финансов Канады из-за споров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Основой для разногласий стала возможная "тарифная война" с США с приходом в Белый дом Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее открытое письмо к Трюдо, опубликованное Фриланд в соцсети Х.

По словам чиновницы, Джастин Трюдо "лишил ее своего доверия", предложив уйти с должности и занять другой пост.

"В пятницу вы сказали, что больше не желаете видеть меня на посту министра финансов. Вы предложили мне другую должность в кабинете. Подумав, я решила, что единственным честным и правильным шагом для меня будет уйти из правительства. Чтобы быть эффективным, министр должен говорить от имени премьера и с полным его доверием. Вашим решением вы дали понять, что я больше не имею такого доверия", - написала Фриланд.

По словам политика, в последние недели они с премьером Трюдо имели ряд споров относительно будущего пути Канады. В частности, речь шла о возможном введении новоизбранным президентом Трампом 25% "карательной" пошлины на канадские товары.

"Мы должны очень серьезно отнестись к этой угрозе. Это означает, что сегодня мы должны сохранять финансовую стабильность, чтобы мы имели резервы, которые могут понадобиться в случае будущей тарифной войны. Это означает отказ от дорогих политических уловок, которые мы трудно можем себе позволить и которые заставляют канадцев сомневаться в том, что мы осознаем серьезность ситуации", - отметила Фриланд.

Относительно своих будущих шагов в политике Фриланд рассказала, что намерена баллотироваться на следующих парламентских выборах.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести жесткие торговые тарифы против Канады. Подробнее об этом читайте - в материале РБК-Украина.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал избранному президенту США Дональду Трампу усилить контроль над незащищенной общей границей. Агентство Reuters тогда писало, что победа Трампа и возвращение его в Белый дом 20 января - может обернуться экономическими проблемами и необходимостью принятия трудных решений для Трюдо, которого республиканцы когда-то назвали "крайне левым сумасшедшим".

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Канада Джастин Трюдо
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