Фриланд ушла с должности министра финансов Канады и написала письмо Трюдо

Христя Фриланд ушла с должности вице-премьер-министра и министра финансов Канады из-за споров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Основой для разногласий стала возможная "тарифная война" с США с приходом в Белый дом Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее открытое письмо к Трюдо, опубликованное Фриланд в соцсети Х.

По словам чиновницы, Джастин Трюдо "лишил ее своего доверия", предложив уйти с должности и занять другой пост.

"В пятницу вы сказали, что больше не желаете видеть меня на посту министра финансов. Вы предложили мне другую должность в кабинете. Подумав, я решила, что единственным честным и правильным шагом для меня будет уйти из правительства. Чтобы быть эффективным, министр должен говорить от имени премьера и с полным его доверием. Вашим решением вы дали понять, что я больше не имею такого доверия", - написала Фриланд.

По словам политика, в последние недели они с премьером Трюдо имели ряд споров относительно будущего пути Канады. В частности, речь шла о возможном введении новоизбранным президентом Трампом 25% "карательной" пошлины на канадские товары.

"Мы должны очень серьезно отнестись к этой угрозе. Это означает, что сегодня мы должны сохранять финансовую стабильность, чтобы мы имели резервы, которые могут понадобиться в случае будущей тарифной войны. Это означает отказ от дорогих политических уловок, которые мы трудно можем себе позволить и которые заставляют канадцев сомневаться в том, что мы осознаем серьезность ситуации", - отметила Фриланд.

Относительно своих будущих шагов в политике Фриланд рассказала, что намерена баллотироваться на следующих парламентских выборах.